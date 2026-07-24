மீண்டும் 60 நாடுகளுக்கு வரி போட்ட டிரம்ப்.. இந்தியாவுக்கு எத்தனை சதவீதம்?
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், கட்டாய உழைப்பு முறையை தடை செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்தியா, சீனா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 60-க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தக நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய இறக்குமதி வரிகளை விதித்துள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, இறக்குமதிப் பொருட்களுக்கு 10 சதவீதம் முதல் 12.5 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையானது வெளிநாட்டு இறக்குமதிகளை குறைத்து, உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்தை கொண்டுள்ளது.
இந்த வரி விதிப்பில், கட்டாய உழைப்பு தடை சட்டங்களை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தாத நாடுகளுக்கு 12.5 சதவீதமும், இந்தியா போன்ற சில குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு குறைக்கப்பட்ட 10 சதவீத வரியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்க கட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு 12.5 சதவீத வரி விதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்தியா தனது வெளிநாட்டு வர்த்தக கொள்கையில் மேற்கொண்ட உரிய மாற்றங்கள் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளின் காரணமாக குறைந்தபட்ச வரியான 10 சதவீதப் பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது.
அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் முந்தைய தீர்ப்பை தொடர்ந்து, வர்த்தக சட்டங்களின் கீழ் இந்த புதிய வரிகளை டிரம்ப் நிர்வாகம் தீவிரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது. உலகளாவிய வர்த்தக சந்தையில் அமெரிக்காவின் இந்தத் தொடர் வரி விதிப்புகள் பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி வரும் வேளையில், இந்தியாவின் ஏற்றுமதிப் பொருளாதாரம் குறித்த விவாதங்களும் உலக அளவில் எழுந்துள்ளன.
Edited by Siva