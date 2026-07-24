போராட்டம் திசைதிரும்புவதால் உண்ணாவிரதத்தை முடித்தார் வாங்சுக்.. ஆனால் காங்கிரசும் திமுகவும் போராட்டத்தை கைவிடுமா?
ஜூர்கான் மேதாந்தா மருத்துவமனையில் 26 நாட்களாக தொடர் உண்ணாவிரதம் இருந்து வந்த பிரபல செயற்பாட்டாளர் சோனம் வாங்சுக், மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் முன்னிலையில் தனது உண்ணாநோன்பை அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவு செய்தார்.
ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது என்ற மத்திய அரசின் உறுதியை பெற்றதை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
சோனம் வாங்சுக்கின் இந்த நீண்ட உண்ணாவிரத முடிவின் போது உடல் எடை குறைந்துள்ள நிலையில், அவர் விரைவில் பூரண நலம் பெற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ஆன்லைன் பதிவில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட சவால்கள் மற்றும் வன்முறையை தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக வாங்சுக் தெரிவித்தார். கல்வியில் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் தேர்வு முறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை வலியுறுத்தி அவர் தொடங்கிய இந்த உண்ணாவிரதம் நாடு முழுவதும் பெரும் கவனத்தை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva