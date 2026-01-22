வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (08:18 IST)

இனிமேல் ஒயிட்காலர் ஜாப் உலகம் முழுவதும் கிடையாது.. எச்சரிக்கை விடுத்த பில்கேட்ஸ்..!

billgates
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் உலகளாவிய வேலைவாய்ப்பு சந்தையை, குறிப்பாக வெள்ளை நிற பணியாளர்களின் எதிர்காலத்தை மிகவேகமாக மாற்றியமைக்க போகிறது என்று மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் எச்சரித்துள்ளார். டாவோஸில் நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மன்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர், இந்த மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் இன்னும் தயாராகவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
அடுத்த நான்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில், மென்பொருள் துறை முதல் தளவாடங்கள் வரை அனைத்து துறைகளிலும் AI-ன் தாக்கம் தீவிரமாக இருக்கும். இது உற்பத்தி திறனை அதிகரித்தாலும், வேலைவாய்ப்பு இழப்பு மற்றும் பொருளாதார சமமின்மை போன்ற சவால்களை உருவாக்கும். "இதுவரை இதன் தாக்கம் குறைவாகவே உள்ளது, ஆனால் அது நீடிக்காது," என்று கூறிய கேட்ஸ், வரி விதிப்பு முறைகளை மாற்றுவது மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு மறுபயிற்சி அளிப்பது குறித்து அரசாங்கங்கள் இப்போதே சிந்திக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
 
அதிவேகமாக வளர்ந்து வரும் இந்த தொழில்நுட்ப புரட்சியில், இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான உறவு ஒரு வலுவான அடித்தளமாக இருக்கும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் AI-ஐ ஏற்றுக்கொள்வதில் காட்டும் வேகம் ஆகியவை உலகளாவிய ஒழுங்கில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். சுருக்கமாக சொன்னால், AI உருவாக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரிசெய்ய சர்வதேச ஒத்துழைப்பும், முறையான கொள்கை முடிவுகளும் இப்போதே எடுக்கப்படாவிட்டால், சமூகம் பெரும் பொருளாதாரச் சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும்.
 
Edited by Siva

அமமுகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. தேர்தலிலிருந்து விலகும் டிடிவி தினகரன்?...

அமமுகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. தேர்தலிலிருந்து விலகும் டிடிவி தினகரன்?...எப்போது கட்சி மற்றும் ஆட்சி என இரண்டையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றினாரோ அப்போது முதலே சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கட்சிக்குள் வராமல் பார்த்துக் கொண்டார் பழனிச்சாமி.

வைத்திலிங்கம் வைத்த டிமாண்ட்!.. திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணி....

வைத்திலிங்கம் வைத்த டிமாண்ட்!.. திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணி....அதிமுகவில் ஒரத்தநாடு தொகுதியில் பலமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் வைத்திலிங்கம்.

நாங்கள் அரசியல் கட்சி இல்லையே!.. ஓபிஎஸ் விரக்தி பேச்சு!....

நாங்கள் அரசியல் கட்சி இல்லையே!.. ஓபிஎஸ் விரக்தி பேச்சு!....அதிமுகவில் 3 முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். சசிகலா தயவால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான பின், ஓ. பன்னீர்செல்வமும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இணைந்து அதிமுகவை வழிநடத்தி வந்தார்கள்.

அவர் ஊத.. இவர் ஆட... ஒரே கூத்தா இருக்கு!.. பழனிச்சாமி - டிடிவி திடீர் பாசம்!...

அவர் ஊத.. இவர் ஆட... ஒரே கூத்தா இருக்கு!.. பழனிச்சாமி - டிடிவி திடீர் பாசம்!...அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை.. எதிரிகளின் இல்லை என்று சொல்வார்கள்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி - டிடிவி தினகரன் விஷயத்தில் இது உண்மையாக மாறியிருக்கிறது.

தவெகவுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும்?!.. லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சின்னங்கள் என்னென்ன?!...

தவெகவுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும்?!.. லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சின்னங்கள் என்னென்ன?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com