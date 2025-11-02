ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (17:04 IST)

ஏஐ தொழில்நுட்பம் ரொம்ப ஆபத்தானது: நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்

ஏஐ தொழில்நுட்பம் ரொம்ப ஆபத்தானது: நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்
பிரபல நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்படும் விடியோக்கள் குறித்து தனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "அபத்தமான செயற்கை நுண்ணறிவு விடியோக்கள் மிகைப்படுத்தப்பட்டு, பார்ப்பதற்கு உண்மை போல் காட்சியளிப்பது மிகவும் மோசமானது. இந்த ஆபத்தான போக்கு தொடர்ந்து நீடித்தால், அது நமது எதிர்காலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாகவும் மாறிவிடும்" என்று எச்சரித்தார்.
 
சமீபகாலமாக, பிரபலங்களின் உருவம் மற்றும் குரலை பயன்படுத்தித் தவறான தகவல்களைப் பரப்பும் 'டீப்ஃபேக்' விடியோக்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நிவேதாவின் இந்தக் கருத்து, திரையுலகம் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தால் சந்திக்கும் அச்சுறுத்தலை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
 'ஒருநாள் கூத்து', 'டிக் டிக் டிக்' போன்ற படங்களில் நடித்துள்ள நிவேதா, சமூக ஊடகங்களில் இந்த விவகாரத்தின் அபாயத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

ரீரிலீஸ் ஆகிறது கமல்ஹாசனின் ‘தேவர் மகன்’.. ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்..!

ரீரிலீஸ் ஆகிறது கமல்ஹாசனின் ‘தேவர் மகன்’.. ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்..!தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான படைப்புகளில் ஒன்றான, நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் சிவாஜி கணேசன் இணைந்து நடித்த புகழ்பெற்ற திரைப்படம் 'தேவர் மகன்' மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக தயாராகி வருகிறது.

இப்படி கத்திக்கிட்டே இருந்தா.. யாரு ஷோ பாப்பாங்க? - பிக்பாஸ் வீட்டாரை கிழித்தெடுத்த விஜய் சேதுபதி!

இப்படி கத்திக்கிட்டே இருந்தா.. யாரு ஷோ பாப்பாங்க? - பிக்பாஸ் வீட்டாரை கிழித்தெடுத்த விஜய் சேதுபதி!பிக்பாஸ் 9வது சீசன் தொடங்கியது முதலே கூச்சல், குழப்பம் மட்டுமே நிலவி வரும் நிலையில் இந்த வாரம் ஸ்பீக்கரோடு களம் இறங்கியுள்ளார் விஜய் சேதுபதி.

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

சுருள்முடி அழகி அனுபமாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

பிரியங்கா மோகனின் க்யூட் வைரல் க்ளிக்ஸ்!

பிரியங்கா மோகனின் க்யூட் வைரல் க்ளிக்ஸ்!சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகம் ஆனார் பிரியங்கா மோகன். அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு அவரின் துறுதுறுப்பான நடிப்பும் ஒரு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது. அந்த படத்தில் அவரின் நடிப்பால் கவரப்பட்ட சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடைய அடுத்த படமான டான் படத்திலும் வாய்ப்புக் கொடுத்தார். அதே சூர்யாவின் எதற்கு துணிந்தவன் படத்திலும் நடித்தார்.

கைவிடப்பட்டதாக பரவிய வதந்தி… போஸ்டரோடு வெளியான பிரபுதேவா & வடிவேலு இணையும் படம்!

கைவிடப்பட்டதாக பரவிய வதந்தி… போஸ்டரோடு வெளியான பிரபுதேவா & வடிவேலு இணையும் படம்!தமிழ் சினிமாவில் நடன அமைப்பாளராக இருந்து, ஹீரோவாக பல படங்களில் நடித்த பின்னர் போக்கிரி படம் மூலம் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தவர் பிரபுதேவா. இவர் பாலிவுட் சென்று அங்கும் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தார். ஆனால், அவரது சமீபத்தைய படங்கள் எதுவும் வெற்றிபெறவில்லை. அதனால் தற்போது மீண்டும் நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com