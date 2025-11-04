சாம்சங் கேலக்ஸி AI-இல் குஜராத்தி உள்பட 22 மொழிகள்.. மேலும் என்னென்ன வசதிகள்?
சாம்சங் நிறுவனம் தனது கேலக்ஸி AI தளத்தில் கூடுதலாக குஜராத்தி மற்றும் பிலிப்பினோ மொழிகள் உட்பட 22 உலகளாவிய மொழிகளுக்கான ஆதரவை சேர்த்துள்ளது. இதன்மூலம், இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான பயனர்களுக்கு AI வசதி எளிதில் கிடைக்கும்.
கேலக்ஸி AI-இன் இந்த விரிவாக்கமானது, குஜராத்தி மொழியில் லைவ் டிரான்ஸ்லேட் ), நேருக்கு நேர் மொழிபெயர்ப்பு, மற்றும் சாட் அசிஸ்ட் போன்ற பல முக்கிய அம்சங்களை வழங்குகிறது. இது மொழி தடைகளை உடைக்க உதவும்.
இந்த மொழி மாதிரிகள் பெங்களூருவில் உள்ள சாம்சங் R&D நிறுவனத்துடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில், கேலக்ஸி S25 பயனர்களில் 91% பேர் கேலக்ஸி AI அம்சங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இது உலகளாவிய பயன்பாட்டை விட அதிகமாகும். உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட AI கருவிகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள வலுவான தேவையை இது பிரதிபலிக்கிறது.
