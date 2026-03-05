வியாழன், 5 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (13:09 IST)

போர் ஆபத்தில் இந்தியா!.. சைலண்ட் மோடில் மோடி!... ராகுல் காந்தி கோபம்....

rahul modi
ஈரான் அரசு அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரான் நாட்டின் மீது கடந்த சில நாட்களாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் இந்த போர் துவங்கியிருக்கிறது. இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். அவரின் குடும்பத்தில் பலரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஈரானில் இதுவரை 600க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்க நினைத்த ஈரான், அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் அமைந்துள்ள வளைகுடா நாடுகளின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.. இதனால் சவுதி அரேபியா, துபாய், அபுதாபி, பக்ரைன், மஸ்கட், லெபனான் ஆகிய நாடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் பீதியடைந்திருக்கிறார்கள். துபாயில் விமான நிலையம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக லெபானில் இருந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறி வருகிறார்கள்.

மேலும் இந்தியாவில் பயிற்சியை முடித்துவிட்டு இந்திய பெருங்கடலில் சென்றுகொண்டிருந்த ஈரான் நாட்டு போர்க்கப்பலை அமெரிக்கா ராணுவம் தாக்கியது. அதில், கப்பலில் இருந்த 150க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டனர். இந்நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ள கருத்தில் ‘இந்திய பெருங்கடலில் ஈரான் போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்து இருக்கிறது அமெரிக்கா.. போர் நம்முடைய வாசல் வரை வந்துவிட்டது..

ஆனால் பிரதமர் மோடி இதைப்பற்றி எதுவும் பேசாமல் மௌனம் காக்கிறார்.. இதுபோன்ற ஒரு தருணத்தில் இந்தியாவுக்கு ஒரு நிலையான பிரதமர் தேவை.. ஆனால் அமெரிக்காவிடம் நாட்டையே விட்டுக் கொடுத்த ஒரு பிரதமரை நாம் வைத்திருக்கிறோம்’ என கோபப்பட்டிருக்கிறார்

போரால் தங்க இடம் இல்லையா?!.. என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க!.. உதவ முன்வந்த சோனு சூட்!..

போரால் தங்க இடம் இல்லையா?!.. என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க!.. உதவ முன்வந்த சோனு சூட்!..இஸ்ரால் ஈரான் போர் காரணமாக உலக நாடுகள் கலக்கமடைந்திருக்கின்றன..

தரைப்பகுதியிலும் தாக்குதல்.. குர்தீஷ் போராளிகளுக்கு உதவும் அமெரிக்கா.. தப்பிக்க முடியாத ஈரான்..!

தரைப்பகுதியிலும் தாக்குதல்.. குர்தீஷ் போராளிகளுக்கு உதவும் அமெரிக்கா.. தப்பிக்க முடியாத ஈரான்..!ஈரான் நாடு தற்போது முன்சொல்லப்படாத ஒரு மாபெரும் ராணுவ நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வான்வழியாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் ஈரானின் எல்லைக்குள் குர்திஷ் போராளிகள் தரைவழி தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர்.

காங்கிரஸை நம்பி நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல.. எதுவானாலும் பாத்துகிடலாம்.. அதீத நம்பிக்கையுடன் விஜய்..!

காங்கிரஸை நம்பி நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல.. எதுவானாலும் பாத்துகிடலாம்.. அதீத நம்பிக்கையுடன் விஜய்..!தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமையலாம் என்ற யூகங்கள் வலுப்பெற்ற நிலையில், தற்போது விஜய் எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.

திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக எம்.பி.க்கள் யார் யார்?.. இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!..

திமுக, அதிமுக, தேமுதிக, பாமக எம்.பி.க்கள் யார் யார்?.. இன்று வேட்புமனு தாக்கல்!..2021 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறது தேமுதிக.

அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!

அதை நான் திட்டமிட்டு செய்யவில்லை, தானாகவே முடிந்தது.. காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து முதல்வர்..!தமிழக அரசியலில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான தொகுதிப் பங்கீடு இறுதியான நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஒரு குட்டிச்சைகை இணையத்தில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது.

