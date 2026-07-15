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குழந்தைகளை விட நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்!.. ஜப்பானில் என்னதான் நடக்குது?...
ஜப்பான் மக்கள் ஒழுக்கம், சுத்தம், கடின உழைப்பு மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்கு பெயர் போனவர்கள். ஜப்பான் மக்கள் பாரம்பரியம் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பம் இரண்டையும் தங்கள் கலாச்சாரத்தில் கலந்து வாழ்ந்து வருபவர்கள். அதேநேரம், கடந்த பல வருடங்களாகவே ஜப்பானில் குழந்தைகள் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருகிறது. ஒருபகக்ம், முதியோர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வருகிறது. திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள். நிறைய குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என ஜப்பான் அரசு தொடர்ந்து கூறியும் இளைஞர்கள் தயங்குகிறார்கள்.
குறைந்த ஊதியம், அதிகமான வாடகை, குழந்தைகளுக்கான பராமரிப்பு செலவு போன்ற காரணங்களால் ஜப்பான் நாட்டு இளைஞர்களிடம் திருமணம் செய்யும் ஆர்வம் குறைந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, மன ஆறுதலை போக்குவதற்காகவும், துணைக்காகவும் பலரும் நாய் மற்றும் பூனை போன்ற செல்லப்பிராணிகளை வளர்த்து வருகிறார்கள்.
இந்த நிலையில்தான் ஜப்பானில் 1 - 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை விட செல்லப்பிராணிகளின் எண்னிக்கை அதிகரித்துள்ளது. குழந்தைங்களின் எண்ணிக்கை 13.29 மில்லியனாக இருக்கும் நிலையில் செல்லப்பிராணிகளின் எண்ணிக்கை 15.67 மில்லியனை தாண்டியிருக்கிறது.
குறைந்த ஊதியம், அதிகமான வாடகை, குழந்தைகளுக்கான பராமரிப்பு செலவு போன்ற காரணங்களால் ஜப்பான் நாட்டு இளைஞர்களிடம் திருமணம் செய்யும் ஆர்வம் குறைந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, மன ஆறுதலை போக்குவதற்காகவும், துணைக்காகவும் பலரும் நாய் மற்றும் பூனை போன்ற செல்லப்பிராணிகளை வளர்த்து வருகிறார்கள்.
இந்த நிலையில்தான் ஜப்பானில் 1 - 15 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை விட செல்லப்பிராணிகளின் எண்னிக்கை அதிகரித்துள்ளது. குழந்தைங்களின் எண்ணிக்கை 13.29 மில்லியனாக இருக்கும் நிலையில் செல்லப்பிராணிகளின் எண்ணிக்கை 15.67 மில்லியனை தாண்டியிருக்கிறது.
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குழந்தைகளை விட நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்!.. ஜப்பானில் என்னதான் நடக்குது?...
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மகாராஷ்டிர அரசியலில் நிலவி வரும் அசாதாரண சூழல்களுக்கு மத்தியில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் இணைப்பு மற்றும் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. முன்னாள் துணை முதல்வர் அஜித்பவாரின் எதிர்பாராத மறைவுக்குப் பிறகு, இரண்டாகப் பிரிந்திருந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் அணிகளை ஒன்றிணைக்கும் பேச்சுவார்த்தை தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.