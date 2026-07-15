தொடர்புடைய செய்திகள்
- மெல்போர்ன் மைதானத்தில் பிரதமர் மோடி.. இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் சந்திப்பு..
- முதல்முறையாக சென்னையில் ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் டி20 லீக் போட்டி.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி..!
- பர்ஸை ஸ்டேஷனிலேயே மறந்து வைத்துவிட்டு ரயில் ஏறிய இந்திய பெண்.. 1 மணி நேரம் கழித்து நடந்த ட்விஸ்ட்..!
- இன்று நடைபெறும் ஜிம்பாவே -அயர்லாந்து போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதா? சேப்பாக்கம் ரசிகர்களுக்கு ஜாக்பாட்
- ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இலங்கை: இலங்கையின் வெற்றிக்கு இந்தியா காரணமா? இது என்ன புதுசா இருக்குது..!
தாய்லாந்த் பாராசைலிங்!. மேலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்த நபர்!.. சோக வீடியோ!...
பாராசைலிங் என்பது ஒரு சாகச நீர் விளையாட்டு.. இதில் ஒருவர் பாராசூட் போன்ற பிரத்தியோகமான கேனப்பி எனப்படும் சிறகுடன் கயிறு மூலம் இணைக்கப்பட்டு அதிவேக மோட்டார் படகு அல்லது வாகனத்தால் இழுக்கப்பட்டு காற்றில் பறக்கவிடப்படுவார். பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்து பாராசூட்டுடன் இணைக்கப்படும்.
உங்களை இழுக்கும் மோட்டார் படகு வேகமாக நகரும்போது காற்றின் விசை மற்றும் வேகம் காரணமாக பாராசூட் மேலே இயங்கும். கடலுக்கு மேலே நாம் பறந்து மேலிருந்து கடற்கரை மற்றும் கடலின் அழகை ரசிக்க முடியும். பாராசைலிங் செய்யும்போது நான் எதையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. பயிற்சி பெற்ற தொழில் முறை நபர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபரண உபகாரங்களுடன் அது இயக்கப்படும். தமிழகத்தில் சென்னை, ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் இந்த பாராசைலிங் இருப்பதாக சொன்னாலும் அதிக அளவில் அது செயல்பாட்டில் இல்லை..
அதேநேரம் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல வெளிநாடுகளில் இந்த விளையாட்டு அதிக அளவு விளையாடப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஒரு தொழிதிபர் தாய்லாந்து சென்று அங்கு அவர் பாராசைலிங் செய்யும் போது அதை அவரின் மனைவி வீடியோ எடுத்தார். அப்போது அவர தரையிலிருந்து மேலே பறந்து சென்ற சிறிது நேரத்தில் மேலேயிருந்து அவர் கீழே விழுந்துவிட்டார். இது அனைத்தும் மனைவி எடுத்த வீடியோவில் பதிவாகியிருக்கிறது. இந்த விபத்தில் அவர் இறந்துவிட்டதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
உங்களை இழுக்கும் மோட்டார் படகு வேகமாக நகரும்போது காற்றின் விசை மற்றும் வேகம் காரணமாக பாராசூட் மேலே இயங்கும். கடலுக்கு மேலே நாம் பறந்து மேலிருந்து கடற்கரை மற்றும் கடலின் அழகை ரசிக்க முடியும். பாராசைலிங் செய்யும்போது நான் எதையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை. பயிற்சி பெற்ற தொழில் முறை நபர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபரண உபகாரங்களுடன் அது இயக்கப்படும். தமிழகத்தில் சென்னை, ராமேஸ்வரம் போன்ற இடங்களில் இந்த பாராசைலிங் இருப்பதாக சொன்னாலும் அதிக அளவில் அது செயல்பாட்டில் இல்லை..
அதேநேரம் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல வெளிநாடுகளில் இந்த விளையாட்டு அதிக அளவு விளையாடப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான் சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஒரு தொழிதிபர் தாய்லாந்து சென்று அங்கு அவர் பாராசைலிங் செய்யும் போது அதை அவரின் மனைவி வீடியோ எடுத்தார். அப்போது அவர தரையிலிருந்து மேலே பறந்து சென்ற சிறிது நேரத்தில் மேலேயிருந்து அவர் கீழே விழுந்துவிட்டார். இது அனைத்தும் மனைவி எடுத்த வீடியோவில் பதிவாகியிருக்கிறது. இந்த விபத்தில் அவர் இறந்துவிட்டதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடி அணிந்து ஆபாச சைகை!.. சிசிடிவியில் சிக்கிய நபர்!...
குழந்தைகளை விட நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்!.. ஜப்பானில் என்னதான் நடக்குது?...
தாய்லாந்த் பாராசைலிங்!. மேலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்த நபர்!.. சோக வீடியோ!...
நான் தமிழரே இல்லையா? என்னுடைய பெயர் திருமாவளவன் இல்லையா? பொங்கி எழுந்த விசிக தலைவர்...
சிவசேனா போலவே சரத்பவார் கட்சியும் பாஜகவிடம் சரண்டரா? முதல்வரை சந்தித்த முக்கிய பிரபலங்கள்...
மகாராஷ்டிர அரசியலில் நிலவி வரும் அசாதாரண சூழல்களுக்கு மத்தியில், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் இணைப்பு மற்றும் எதிர்கால நகர்வுகள் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. முன்னாள் துணை முதல்வர் அஜித்பவாரின் எதிர்பாராத மறைவுக்குப் பிறகு, இரண்டாகப் பிரிந்திருந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் அணிகளை ஒன்றிணைக்கும் பேச்சுவார்த்தை தற்காலிகமாக முடங்கியுள்ளது.