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அரசு பள்ளி மாணவர்களின் எம்பிபிஎஸ் உள் ஒதுக்கீடு.. 7.5% உள் இடஒதுக்கீட்டை, 10% ஆக உயர்த்த முதல்வர் விஜய் திட்டம்...
தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ‘மாஸ்டர் பிளான்’ ஒன்றை கையில் எடுத்துள்ளார். தற்போதைய மருத்துவ படிப்புகளுக்கான சேர்க்கையில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 7.5% உள் இடஒதுக்கீட்டை, 10% ஆக உயர்த்துவதற்கு அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது.
இந்த உள் இடஒதுக்கீட்டை 10% ஆக உயர்த்துவது குறித்து விரிவாக ஆராய, புதிய நிபுணர் குழு ஒன்றை அமைக்க முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக, சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் அவர் விரைவில் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார்.
தற்போதைய நடைமுறைப்படி, நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் அரசு மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 625 அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி கிடைத்து வருகிறது.
இத்திட்டம் 10% ஆக உயர்த்தப்படும் பட்சத்தில், ஆண்டுதோறும் சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் பயனடைந்து மருத்துவராகும் அரிய வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கல்வித் துறையில் தவெக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை ஏழை எளிய மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசினால்... செல்லூர் ராஜூவுக்கு தவெக எச்சரிக்கை...
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இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பு.. ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.. தமிழ்நாட்டுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்...
இந்தியாவில் மொபைல் போன் தயாரிப்பை உலக தரத்திற்கு உயர்த்தும் நோக்கில், மத்திய அமைச்சரவை "மொபைல் போன் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கு" ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக ரூ.62,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் 2026-27 நிதியாண்டு முதல் 2030-31 நிதியாண்டு வரையிலான 5 ஆண்டுகளுக்கு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
பழனி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள்.. சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றம்...
பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நில மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை சிபி-சிஐடி பிரிவுக்கு மாற்றி தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.