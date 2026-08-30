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  4. Nepal School Principal Saves 1,643 Students as Devastating Flash Flood Sweeps Away School
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (13:15 IST)

நேபாள வெள்ளம்.. துரிதமாக செயல்பட்ட பள்ளி முதல்வர்.. 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய அதிசயம்...

நேபாளம்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (13:15 IST)
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நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கரமான திடீர் வெள்ளத்தில் 1,643 மாணவர்களை காப்பாற்றிய பள்ளி முதல்வர் ராஜேந்திர தவாடியின் செயல்பாடு தற்போது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. 
 
கடந்த புதன்கிழமை காலை 9.20 மணியளவில் வெள்ள அபாயம் குறித்து நண்பர் ஒருவர் எச்சரித்த நிலையில், திரிசூலி பள்ளியில் இருந்த குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அவருக்கு சில நிமிடங்களே இருந்தன.
 
மூன்று மாடிகளை கொண்ட அந்த பள்ளி, ஆற்றில் இருந்து சுமார் 60 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்ததால் ஆரம்பத்தில் பாதுகாப்பானதாகவே கருதப்பட்டது. ஆனால் தண்ணீர் வேகமாக உயர்வதாக பெற்றோர் ஒருவர் தகவல் தெரிவித்ததும் நிலைமை தீவிரமடைந்தது. உடனடியாக பள்ளி மணியை அடித்த தவாடி, அனைத்து ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களை வகுப்பறைகளில் இருந்து வெளியேற்ற உத்தரவிட்டார். பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து, மாணவர்களை பாதுகாப்பான பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்ல நடவடிக்கை எடுத்தார்.
 
மாணவர்கள் மலையோரப் பகுதிக்கு ஓடி சென்று, பின்னர் ஒரு போதி மரத்தின் கீழ் தஞ்சமடைந்தனர். அதற்குள் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம் பள்ளிக் கட்டிடங்களையே அடித்துச் சென்றது. முதல்வரின் துரிதமான முடிவால் 1,643 மாணவர்கள் உயிர் தப்பினர். ஆனால் பள்ளி ஆசிரியர் சான்டோஸ் பரியார் மற்றும் காவலர் சுல்தான் லாமா ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.
 
இந்த வெள்ளம் லாங்டாங் லிருங் சிகரத்தில் இருந்து பனியும் பாறையும் சரிந்து ஆற்றில் விழுந்ததால் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. நேபாளத்தில் 734 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், ஆயிரக்கணக்கானோர் காணாமல் போயுள்ளனர். குழந்தைகளை காப்பாற்றிய தவாடியை உள்ளூர் மக்கள் ஹீரோவாக பாராட்டினாலும், அவர், “நான் வேறு என்ன செய்திருக்க முடியும்?” என்று எளிமையாக கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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