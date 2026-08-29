  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. nepal country says yes to otherr country help
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (15:34 IST)

ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க!.. முடிவை மாற்றிய நேபாள அரசு!...

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:38 IST)
google-news
சீனா-  திபத் எல்லையில் திடீரென ஏற்ப்பட்ட பனிச்சறிவு காரணமாக செயற்கையாக ஒரு ஏரி உருவாகி அந்த ஏரி உடைந்து அதிலிருந்து வெள்ளம் வெளியேறி நேபாளத்தில் உள்ள ஆறுகளில் புகுந்ததால் அந்தநாடே உருக்குலைந்து போயிருக்கிறது.

குறிப்பாக அந்த ஊரில் நான்கு ஊர்கள்  முழுவதுமாக சேதமடைந்திருக்கிறது.. 500க்கும் மேற்பட்டோர்கள் இறந்து போக, 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள்  காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். அதில் இந்தியர்களும் அடக்கம்.. அதேபோல், 100க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் அங்கே சென்ற நிலையில் 50 பேர் வரை மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், மீது 50 பேரின் நிலமை என்னவென தெரியவில்லை.

தற்போது அங்கே மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நேபாளத்தில் இந்த துயர சம்பத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் அமெரிக்கா, இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் மீட்பு பணியில் அந்த நாட்டுக்கு உதவுவதற்கு முன் வந்தன. ஆனால் எங்களிடமே திறமை வாய்ந்த மீட்பு படையினர் இருக்கிறார்கள் எனக்கூறி மற்ற நாடுகளின் உதவியை வேண்டாம் என நேபாள அரசு மறுத்தது..

ஆனால் தற்போது நேபாள அரசு தனது நிலைப்பட்டை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. மற்ற நாடுகள் உதவுவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதையடுத்து,
சுரங்க மீட்பு நடவடிக்கைகள், டிஎன்ஏ பரிசோதனை மற்றும் தடவியல் அடையாளம் காணும் பணிகளுக்காக இந்தியா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்கொரியா நாடுகள் நேபாளம் செல்லவிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நேபாள வெள்ளம்.. பால்கனியில் நின்றவர்கள் தப்பித்தார்களா?!.. நடந்தது என்ன?...

ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க!.. முடிவை மாற்றிய நேபாள அரசு!...

ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க!.. முடிவை மாற்றிய நேபாள அரசு!...சீனா- திபத் எல்லையில் திடீரென ஏற்ப்பட்ட பனிச்சறிவு காரணமாக செயற்கையாக ஒரு ஏரி உருவாகி அந்த ஏரி உடைந்து அதிலிருந்து வெள்ளம் வெளியேறி நேபாளத்தில் உள்ள ஆறுகளில் புகுந்ததால் அந்தநாடே உருக்குலைந்து போயிருக்கிறது

நேபாள வெள்ளம்.. பால்கனியில் நின்றவர்கள் தப்பித்தார்களா?!.. நடந்தது என்ன?...

நேபாள வெள்ளம்.. பால்கனியில் நின்றவர்கள் தப்பித்தார்களா?!.. நடந்தது என்ன?...கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் நேபாள வெள்ளம் தொடர்பான வீடியோக்கள்தான் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பிரியாணி அண்டாவில் பெண் சடலம்!.. வாலிபர் கைது!.. இளம்பெண்ணை தேடும் பணி தீவிரம்!...

பிரியாணி அண்டாவில் பெண் சடலம்!.. வாலிபர் கைது!.. இளம்பெண்ணை தேடும் பணி தீவிரம்!...சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையிலிருந்து ஆந்திராவுக்கு செல்லும் ஒரு ரயிலில் ரத்தக்கரையுடன் ஒரு சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 39 தமிழர்கள் திபெத்தில் மீட்பு!.. விரைவில் தமிழகம் திரும்புகிறார்கள்!...

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 39 தமிழர்கள் திபெத்தில் மீட்பு!.. விரைவில் தமிழகம் திரும்புகிறார்கள்!...வெப்பம் காரணமாக இமயமலையில் பனிப்பாறைகள் உடைந்து பணி சரிவு ஏற்பபட்டு சீனா - திபெத் எல்லையில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உடைந்து அங்கே செயற்கை ஏரி உருவாகி அதன்பின் அந்த ஏரியும் உடைந்து அதிலிருந்து வெள்ளம் வேகமாக வெளியேறியதால் நேபாளம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விஜய் மனசுல இருக்கிறது இதுதான்!.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி!...

விஜய் மனசுல இருக்கிறது இதுதான்!.. அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.