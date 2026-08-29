ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க!.. முடிவை மாற்றிய நேபாள அரசு!...
சீனா- திபத் எல்லையில் திடீரென ஏற்ப்பட்ட பனிச்சறிவு காரணமாக செயற்கையாக ஒரு ஏரி உருவாகி அந்த ஏரி உடைந்து அதிலிருந்து வெள்ளம் வெளியேறி நேபாளத்தில் உள்ள ஆறுகளில் புகுந்ததால் அந்தநாடே உருக்குலைந்து போயிருக்கிறது.
குறிப்பாக அந்த ஊரில் நான்கு ஊர்கள் முழுவதுமாக சேதமடைந்திருக்கிறது.. 500க்கும் மேற்பட்டோர்கள் இறந்து போக, 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். அதில் இந்தியர்களும் அடக்கம்.. அதேபோல், 100க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் அங்கே சென்ற நிலையில் 50 பேர் வரை மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், மீது 50 பேரின் நிலமை என்னவென தெரியவில்லை.
தற்போது அங்கே மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நேபாளத்தில் இந்த துயர சம்பத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் அமெரிக்கா, இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் மீட்பு பணியில் அந்த நாட்டுக்கு உதவுவதற்கு முன் வந்தன. ஆனால் எங்களிடமே திறமை வாய்ந்த மீட்பு படையினர் இருக்கிறார்கள் எனக்கூறி மற்ற நாடுகளின் உதவியை வேண்டாம் என நேபாள அரசு மறுத்தது..
ஆனால் தற்போது நேபாள அரசு தனது நிலைப்பட்டை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. மற்ற நாடுகள் உதவுவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதையடுத்து,
சுரங்க மீட்பு நடவடிக்கைகள், டிஎன்ஏ பரிசோதனை மற்றும் தடவியல் அடையாளம் காணும் பணிகளுக்காக இந்தியா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்கொரியா நாடுகள் நேபாளம் செல்லவிருக்கிறது.
தற்போது அங்கே மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நேபாளத்தில் இந்த துயர சம்பத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் அமெரிக்கா, இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் மீட்பு பணியில் அந்த நாட்டுக்கு உதவுவதற்கு முன் வந்தன. ஆனால் எங்களிடமே திறமை வாய்ந்த மீட்பு படையினர் இருக்கிறார்கள் எனக்கூறி மற்ற நாடுகளின் உதவியை வேண்டாம் என நேபாள அரசு மறுத்தது..
ஆனால் தற்போது நேபாள அரசு தனது நிலைப்பட்டை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. மற்ற நாடுகள் உதவுவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதையடுத்து,
சுரங்க மீட்பு நடவடிக்கைகள், டிஎன்ஏ பரிசோதனை மற்றும் தடவியல் அடையாளம் காணும் பணிகளுக்காக இந்தியா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்கொரியா நாடுகள் நேபாளம் செல்லவிருக்கிறது.