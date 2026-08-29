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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (15:00 IST)

நேபாள வெள்ளம்.. பால்கனியில் நின்றவர்கள் தப்பித்தார்களா?!.. நடந்தது என்ன?...

nepal video
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:03 IST)
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கடந்த சில நாட்களாகவே சமூக வலைதளங்களில் நேபாள வெள்ளம் தொடர்பான வீடியோக்கள்தான் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. ஏனெனில், திடீரென ஏற்பட்ட பெருவெள்ளம் காரணமாக 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள். 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களை காணவில்லை..

அதில் இந்தியர்களும் அடக்கம்.. அதேபோல் 100-க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களும் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தபோதுதான் இந்த சோக சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. தற்போது வரை தமிழர்கள் 50 பேர் வரை மீட்கப்பட்டுள்ளனர். மீதி 50 பேர் என்னவானார்கள் என்பது தெரியவில்லை..

வேகமாக பெருக்கெடுத்து வந்த வெள்ளம் வீடுகள் கட்டிடங்கள், வாகனங்கள் என எல்லாவற்றையும் வாரி சுருட்டிக்க் கொண்டு சென்றது. அதேநேரம் ஒரே ஒரு வீட்டை மட்டும் வெள்ளத்தால் சுருட்டி கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. வீட்டின் அடித்தளம் பலமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வீடு மட்டும் தப்பித்தது.

அந்த வீட்டின் பால் கனியில் நின்றுவாறு பலரும் உதவிக்காக காத்திருந்தனர். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதால் ‘இவர்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும்’ என பலரும் பிரார்த்தனை செய்வதாக சமூக வலைதளங்களில் குறிப்பிட்டிருந்தனர். இந்நிலையில்,
அவர்கள் பத்திரமாக இருப்பதாகவும் அந்த வீட்டிலிருந்து அவர்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.


About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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