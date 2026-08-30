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  4. Nepal Flood Disaster: Unidentified Victims to Be Buried After DNA Sampling
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 30 August 2026 (10:56 IST)

நேபாளத்தில் உடல்கள் அழுகும் அபாயம்.. அரசே புதைக்க ஏற்பாடு.. உறவினர்கள் கேட்டால் தோண்டி எடுக்கப்படுமா?

nepal
Written By: SIVA
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (10:56 IST)
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நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பேரழிவை ஏற்படுத்திய திடீர் வெள்ளம் மற்றும் சேறும் சகதியும் காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 675-ஐ கடந்துள்ளது. இதில் அடையாளம் காணப்படாத மற்றும் உறவினர்களால் கோரப்படாத உடல்களை, தொற்று அபாயம் மற்றும் உடல்கள் அழுகும் நிலை காரணமாக புதைக்க நேபாள அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர்.
 
இந்த பேரழிவில் சித்துவான் மாவட்டத்தில் மட்டும் 233 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவமனைகளில் போதிய குளிர்சாதன வசதி மற்றும் இடவசதி இல்லாததால், தற்காலிகமாக வைக்கப்பட்டிருந்த உடல்கள் வேகமாக சிதைவடைந்தன. இதையடுத்து சுகாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து உடல்களை அடக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
எனினும், அடையாளம் தெரியாதவர்களின் உடல்கள் எதிர்காலத்தில் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு உடலிலிருந்தும் டிஎன்ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, தனித்தனி அடையாள எண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. உடல்கள் சுமார் 1.5 மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்கப்படுவதுடன், அவற்றுக்கிடையே இடைவெளியும் விடப்படுகிறது.
 
மேலும், அடக்கம் செய்யப்படும் இடங்கள் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு, புவியியல் குறியீடும் இணைக்கப்படுகிறது. காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் டிஎன்ஏ மாதிரிகளை வழங்கினால், அவை உடல்களின் மாதிரிகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு அடையாளம் காண முடியும். அடையாளம் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர், குறிப்பிட்ட உடல் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
 
இதற்கிடையில், நேபாளத்தில் 2,426 பேர் இன்னும் காணாமல் போயுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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