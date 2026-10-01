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  4. fly dubai flights are cancell after the incident
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (17:21 IST)

விமானிக்கு கத்திக்குத்து விவகாரம்!.. Fly Dubai விமான சேவை ரத்து!.. தீவிரமடையும் விசாரணை!.

smith machchar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (17:24 IST)
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இஸ்ரேலுக்கு செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் Fly Dubai விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. விமானம் FZ1073-ல் நடந்த பதைபதைக்க வைத்த சம்பவம் மற்றும் ஓமன் நாட்டை சேர்ந்த துணை விமானி தொடர்பான விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு பக்கம் 174 விமானிகளை காப்பாற்றியதற்காக இஸ்ரேல் அதிபர் ஈசாக் ஹெர்ஜாக் இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் துணிச்சலாக செயல்பட்ட நான்கு பயணிகளுக்கு பதக்கம் வழங்கவும் அவர் பரிந்துரை செய்துள்ளார்..

ஒரு பக்கம் 170 உயிர்களை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் பெயரை டெல் அவிவ் விமான நிலைய முன் அறைக்கு வைக்க இஸ்ரேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நாடாளுமன்றம் தொடங்கியதும் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்வோம் என இஸ்ரேல் துணை அமைச்சர் அல்மோக் கோஹன் தெரிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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