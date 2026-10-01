சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவால் மம்தா பானர்ஜிக்கு பெரும் பின்னடைவு.. கட்சியின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கம்..
மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 4 வங்கிப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், உடனடியாக தலையிட உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இது மம்தா பானர்ஜிக்குக் கிடைத்த பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏ விஸ்வநாத் தாஸ் அளித்த புகாரின் பேரில், இந்தியன் வங்கியில் உள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸின் 4 வங்கிப் கணக்குகளைப் போலீசார் முடக்கினர். இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எம்.சுந்தரேஷ் மற்றும் பி.வராலே அடங்கிய அமர்வு, இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க மறுத்துவிட்டது.
டிஎம்சி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி, "கட்சியின் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு மாதம் குறைந்தது ரூ.12.15 கோடி தேவைப்படுகிறது; கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதால் அரசியல் நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன" என்று வாதாடினார்.
எனினும், வழக்கு ஏற்கனவே கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளதால், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட முடியாது என தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்றம், இந்த வழக்கின் முதன்மை மனுவை விரைவாக விசாரித்து முடிக்குமாறு கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டு மனுவை முடித்து வைத்தது.