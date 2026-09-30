நடுவானில் 2 விமானிகளுக்கு இடையே மோதல், கத்திக்குத்து.. திடீரென 17,000 அடி கீழே விமானம் இறங்கியதால் பரபரப்பு..
துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு 180 பயணிகளுடன் புறப்பட்ட 'பிளைதுபாய்' விமானத்தில், நடுவானில் விமானிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விமானம் பயணித்து கொண்டிருந்தபோது, காக்பிட்டில் இருந்த இரு விமானிகளுக்கிடையே திடீரென கடுமையான சண்டை வெடித்தது. இதில் ஒரு விமானி கத்தியால் மற்றொரு விமானியை குத்தியதாகவும், விமானத்தை கீழே மோதி விபத்துக்குள்ளாக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக விமானம் வெறும் இரண்டு நிமிடங்களில் சுமார் 17,000 அடி உயரத்தில் இருந்து பயங்கரமாக கீழே இறங்கியது.
சத்தம் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பயணிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் காக்பிட் கதவைத் திறந்து உள்ளே நுழைந்து, தாக்குதல் நடத்திய விமானியை கட்டுப்படுத்தினர். இந்த மோதலின் போது விமானத்தில் இருந்து 'கடத்தல் ஆபத்து' மற்றும் 'அவசர நிலை' ஆகிய எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகள் அனுப்பப்பட்டதால், இஸ்ரேலிய போர் விமானங்கள் விரைந்தன.
இறுதியில், விமானத்திலிருந்த மற்ற மாற்று விமானிகள் மற்றும் பயணிகளின் உதவியோடு, சவுதி அரேபியாவின் தபூக் விமான நிலையத்தில் விமானம் பாதுகாப்பாக தரை இறக்கப்பட்டது. பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக உள்ள நிலையில், இந்தச் சம்பவத்தில் தீவிரவாத கோணம் உள்ளதா என்ற கோணத்திலும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.