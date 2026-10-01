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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (09:30 IST)

174 பயணிகளை காப்பாற்றிய இந்திய விமானி!.. யார் இந்த ரியல் ஹீரோ ஸ்மித் மச்சார்?!....

smith machchar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (09:30 IST)
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துபாயிலிருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவில் நகருக்கு 174 பயணிகளுடன் புறப்பட்ட ஏர் துபாய் விமானத்தில் துணை விமானிக்கும், விமானிக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. ஓமன் நாட்டைச் சேர்ந்த துணை விமானி விமானி ஸ்மித் மச்சாரை கத்தியால் குத்தியிருக்கிறார். மேலும் விமானத்தை தரையில் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தவும் முயற்சி செய்திருக்கிறார்..

அப்போது வீரத்துடன் செயல்பட்ட இந்திய விமானம் சுமித் மச்சார் துணை விமானியை எதிர்த்து சண்டையிட்டு விமானம் விபத்தை சந்திக்காமல் தடுத்துள்ளார். ஸ்மித் மச்சார் காயங்களுடன் இருந்த போதும் துணிச்சலுடன் போராடி உதவி விமானி மூலம் பெரும் அசம்பாவிதத்தை தவிர்த்து விமானத்தை துபாயில் தரையிறக்கினார்.

இதையடுத்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன் யாகு, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி என பலரும் ஸ்மித் மிச்சர் ஒரு ரியல் ஹீரோ என பாராட்டி வருகிறார்கள்..

ஸ்மித் மச்சார் போயிங் 737 ரக விமானங்களை இயக்குவதில் 13 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டவர். 9,750-க்கும் அதிகமான பறக்கும் நேரப் பதிவுகளும் கொண்டவர். Fly Dubai நிறுவனத்தில் 2022-ம் வருடம் சேருவதற்கு முன்பு, இந்தியாவில் உள்ள ஸ்பைஸ்ஜெட் (SpiceJet) விமான நிறுவனத்தில் சீனியர் கமாண்டராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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