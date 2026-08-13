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  4. Experimental Chinese Maglev Train Shatters Acceleration Record Reaching 800 kmph in 5.3 Seconds
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

விமானத்தை விட வேகம்.. சென்னை - கன்னியாகுமரி 1 மணி நேரம் தான்.. 800 கிமீ வேகத்தில் செல்லும் புல்லட் ரயில்..

சீனா
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (08:40 IST)
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சீனாவில் உள்ள ஹுபே மாகாணத்தில் உள்ள தோங்கு லேபகரேட்டரி ஆய்வகத்தில், சோதனை முறையில் இயக்கப்பட்ட மேக்லெவ் ரயில் தனது முந்தைய சாதனையை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
வெறும் 1.1 டன் எடை கொண்ட இந்த வாகனம், 1 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள தண்டவாளத்தில் நிறுத்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து வெறும் 5.3 விநாடிகளில் மணிக்கு 800 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டி உலகை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் இந்த சோதனை முறியடிக்கப்படுவது இது மூன்றாவது முறையாகும்.
 
காந்த விசை மூலம் தண்டவாளத்திலிருந்து சற்று உயரமாக இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில், வழக்கமான ரயில்களை போல உராய்வு ஏற்படுவதில்லை. அதிகப்படியான வேகம் மற்றும் கடுமையான பிரேக்கிங் முறைகளை பரிசோதிப்பதற்காக இந்த ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. 
 
இந்த தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தில் விண்வெளி ஆராய்ச்சி, ராக்கெட் ஏவுதளம் மற்றும் அதிவேக போக்குவரத்து அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது இந்த ரயில்கள் பயணிகளை ஏற்றி செல்வதற்காக அல்லாமல், தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஒருவேளை இந்த ரயில் இந்தியாவுக்கு வந்தால் 1 மணி நேரத்தில் சென்னையில் இருந்து குமரி சென்றுவிடலாம்.
 
எக்ஸ்ட்ரீம் வேகத்தில் இயங்கும் இந்த ரயிலின் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வெற்றிகரமாகச் சோதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நீண்ட தூரத் தண்டவாளங்களை அமைப்பது மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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