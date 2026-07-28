செயற்கை சூரியனை தயாரித்து சோதித்து பார்த்த சீனா.. வரலாற்று சாதனை..
செயற்கை சூரியனை உருவாக்கும் முயற்சியில் சீனா ஒரு வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. சுத்தமான மற்றும் எல்லையற்ற ஆற்றலை உருவாக்கும் அணுக்கரு இணைவு திட்டத்திற்காக உலகின் மிகப்பெரிய அதிவிம்மின் கடத்துத்திறன் கொண்ட காந்தத்தை சீனா வெற்றிகரமாக தயாரித்து சோதித்துள்ளது. சுமார் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் இணைவு ஆற்றல் மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் இலக்கை நோக்கி சீனா உறுதியாக முன்னேறி வருகிறது.
சீன அறிவியல் அகாடமியின் பிளாஸ்மா இயற்பியல் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பிரம்மாண்டமான டி- வடிவ காந்தம், 21 மீட்டர் நீளமும், 12 மீட்டர் அகலமும், 582 டன் எடையும் கொண்டது. 100 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் வெப்பமுடைய பிளாஸ்மாவை கட்டுப்படுத்த இந்த சக்திவாய்ந்த காந்தம் பயன்படுகிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பம் முழுக்க முழுக்க உள்நாட்டுப் பொருட்களையே கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம் உலக நாடுகளுக்கு மத்தியில் தூய்மையான எரிசக்தி உற்பத்தியில் சீனா முன்னிலை வகிக்கிறது. எதிர்காலத்தில் எல்லையற்ற மின்சாரத்தைப் பெறும் நோக்கில் சீனாவின் இந்தச் சாதனை உலக அளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva