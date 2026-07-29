  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. donald trump plan to pass the bill tax on india
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (11:41 IST)

இந்தியா, சீனா மீது 100 சதவீத வரி!.. அமெரிக்க செனட் சபையில் நிறைவேறியது!..

donald trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:43 IST)
google-news
டொனால்ட் டிரம்ப் அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறை பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். குறிப்பாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு அதிக அளவு இறக்குமதி வரிகளை விதித்தார். ஒருகட்டத்தில் வரிகளை ஏற்றிக்கொண்டே போனார்.

ஆனால், டொனால்ட் ட்ரம்பின் நடவடிக்கையை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்தது. அதன்பின் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு இந்தியாவுக்கான இறக்குமதி வரியை டிரம்ப் குறைத்தார்.

இந்நிலையில், ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா சீனா இரண்டு நாடுகளுக்கும் 100 சதவீத கூடுதல் வரியை விதிக்கும் முயற்சியில் டிரம்ப் இறங்கியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக புதிய மசோதாவை அமெரிக்க பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், இந்த புதிய மசோதா அமெரிக்க செனட் சபையின் நடைமுறை வாக்கெடுப்பில் நிறைவேறியிருக்கிறது. அமெரிக்கா சென்ற உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி முன்னிலையில் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த மசோதா அமெரிக்காவின் இரு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் சட்டமாவதற்கான முதல் படியை எட்டியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மெகா ஸ்கெட்ச் போட்ட வைகோ.. எஸ்கேப் ஆகிய விஜய்!.. பிளான் பணால் ஆயிடுச்சே!..

சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும்: வாங்க்சு மனைவி கோரிக்கை.. திமுக ஏற்குமா?

சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும்: வாங்க்சு மனைவி கோரிக்கை.. திமுக ஏற்குமா?நீட் தேர்வை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருந்த வாங்சுவின் மனைவி கீதாஞ்சலி, பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் சமஸ்கிருத மொழியை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

X Money: டிவிட்டரில் இனிமேல் பணம் அனுப்பலாம்!.. எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு..

X Money: டிவிட்டரில் இனிமேல் பணம் அனுப்பலாம்!.. எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு..தற்போதெல்லாம் அமேசான், வாட்ஸ் அப் போன்ற மொபைல் ஆப்களில் கூட மற்றவர்களுக்கு பணம் அனுப்பும் வசதி வந்துவிட்டது. முன்பெல்லாம் செல்போன் மூலம் பணம் அனுப்புவதற்கு GPay, PhonePe போன்ற சில பிரத்தியாக ஆப்புகள் மட்டுமே இருந்தன.

எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யும் ஓபிஎஸ்?.. தவெகவில் இணைகிறாரா?..

எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யும் ஓபிஎஸ்?.. தவெகவில் இணைகிறாரா?..அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

விஜய்க்கு தனுஷ் சமமாக முடியாது!.. உதயநிதிக்கு தெரியவில்லை!.. பிஸ்மி பேட்டி...

விஜய்க்கு தனுஷ் சமமாக முடியாது!.. உதயநிதிக்கு தெரியவில்லை!.. பிஸ்மி பேட்டி...தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது புதிது அல்ல. எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி, பாக்யராஜ், டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார் என பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.

தேர்தலில் தோல்வி!.. எந்த நடவடிக்கையும் வேணாம்!.. ஸ்டாலின் எடுத்த முடிவு!..

தேர்தலில் தோல்வி!.. எந்த நடவடிக்கையும் வேணாம்!.. ஸ்டாலின் எடுத்த முடிவு!..2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் திமுக வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறினார்.