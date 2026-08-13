குடியிருப்பு பகுதியில் அமேசான் டேட்டா சென்டர் வரக்கூடாது.. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மக்கள்..
தானே பால்கும் பகுதியில் அமேசான் நிறுவனம் அமைக்கவுள்ள மிகப்பெரிய தரவு மையத்திற்கு அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
அடர்த்தியான குடியிருப்பு பகுதிகளில் இந்த மையம் அமைக்கப்படுவதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும் என்றும், அதிகப்படியான வெப்பம், இரைச்சல் மற்றும் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்றும் மக்கள் அஞ்சுகின்றனர். "வேக் அப் தானேகர்" என்ற அமைப்பின் கீழ் ஒன்றிணைந்துள்ள குடியிருப்பாளர்கள், மனிதச் சங்கிலி போராட்டம் உள்ளிட்ட பல போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு நடுவில் பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மெட்ரோ நிலையம் அருகில் உள்ளதால் இந்த இடம் இந்த திட்டத்திற்குப் பொருத்தமற்றது என்று மக்கள் வாதிடுகின்றனர். மேலும், சுமார் 190 டீசல் ஜெனரேட்டர்களால் ஏற்படும் இரைச்சல் மற்றும் வெப்பம் அப்பகுதியை பாதிக்கும் எனவும் அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
மறுபுறம், இந்த மையத்தில் குளிர்விப்பதற்காக தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படாது என்றும், உள்ளூர் மின்தடை ஏற்படாமல் இருக்கத் தனியான மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அமேசான் தரப்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசின் அனுமதிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் குறித்துத் தங்களுக்குள்ள சந்தேகங்கள் தீரவில்லை என்று கூறி மக்கள் தொடர் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva