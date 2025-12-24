புதன், 24 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Bala
Last Modified: புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (10:54 IST)

நாளைக்கு உலகம் அழியப்போகுது!.. கானா நாட்டின் தீர்க்கதரிசி கணிப்பு!....

நாளைக்கு உலகம் அழியப்போகுது!.. கானா நாட்டின் தீர்க்கதரிசி கணிப்பு!....
பொதுவாகவே இந்தியா உட்பட பல நாடுகளிலும் அவ்வப்போது பேரழிவுகள் ஏற்படும். சுனாமி, தீ பிடிப்பது, மழை வெள்ளத்தால் மக்கள் மடிவது, மண் சரிவு ஏற்பட்டு மக்கள் இறப்பது என பல இயற்கை பேரழிவுகளால் மக்கள் உயிரிழப்பு ஏற்படும்.  மக்களை பாதுகாக்கலாமே தவிர நடப்பதை தடுக்க முடியாது. இன்னமும் இயற்கை பேரழிவுகளை முழுதாக கணிக்கும் அளவுக்கு உலக விஞ்ஞானமும் முன்னேறவில்லை.
 
ஒருபக்கம் உலக பேரழிவுகளை கணிப்பதாக சில தீர்க்கதரிசிகளும் உலக நாடுகளில் இருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் சுனாமி வரும், இந்த வருடம் மழை வெள்ளத்தில் மக்கள் இறந்து போவார்கள், இந்த வருடம் அரசியலில் பெரும் மாற்றம் ஏற்படும், இந்த வருடம் ஒரு முக்கிய அரசியல் தலைவர் இறந்து போவார் என்றெல்லாம் அவர்கள் ஜோதிடம் சொல்வார்கள்.
 
ஆச்சரியப்படும் வகையில் அவற்றில் ஒரு சில விஷயங்கள் நிஜத்தில் நடப்பதும் உண்டு. அப்படி நடக்கும் போது அவர்களை கடவுளாக சிலர் வணங்குகி அவர்களை பின்பற்றுகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் உலகமெங்கும் உள்ள மக்கள் நாளை கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடும் நிலையில் நாளை ராட்சச வெள்ளத்தின் மூலம் கடவுள் உலகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரப் போகிறார் என தன்னைத்தானே தீர்க்கதரிசி என சொல்லிக் கொள்ளும் கானா நாட்டை சேர்ந்த எபோ நோவா என்பவர் கூறியிருக்கிறார்.
 
அழிவுக்குப் பின் பூமியில் மீண்டும் மக்களை குடியமர்த்த பைபிளில் வருவது போல 8 நோவா பேழைகளை கட்ட கடவுள் தன்னை பணியமர்த்தியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியதால் அவரை பின்தொடர்பவர்கள் தங்களை சொத்துக்களை விற்று அவருக்கு பணங்களை கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்க செயற்கைக்கோளுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது இந்திய ராக்கெட்.. இஸ்ரோ சாதனை..!

அமெரிக்க செயற்கைக்கோளுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது இந்திய ராக்கெட்.. இஸ்ரோ சாதனை..!இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, தனது மற்றுமொரு பிரம்மாண்டமான சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து, அமெரிக்காவின் 'புளூபேர்ட் 6' எனும் நவீன செயற்கைக்கோளை சுமந்தபடி 'LVM3-M6' ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.10000 உயர்ந்தது வெள்ளி விலை.. வரலாறு காணாத ஏற்றம்..!

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.10000 உயர்ந்தது வெள்ளி விலை.. வரலாறு காணாத ஏற்றம்..!நடுத்தர குடும்பங்களின் கனவாகவும், முதன்மையான சேமிப்பாகவும் விளங்கும் தங்கம், தற்போது எவராலும் எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்ச ரூபாயை தொட்டுவிடுமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது அந்த எல்லையை தாண்டி தங்கம் விற்பனையாவது நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகிறதா? எத்தனை தொகுதிகள்? என்னென்ன பதவிகள்?

தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகிறதா? எத்தனை தொகுதிகள்? என்னென்ன பதவிகள்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளும் திமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்க்க போவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் முன்பதிவில் திடீர் மாற்றம்.. தேவசம்போர்டு உத்தரவு..!

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் முன்பதிவில் திடீர் மாற்றம்.. தேவசம்போர்டு உத்தரவு..!சபரிமலையில் மண்டல பூஜை காலத்தின் இறுதி கட்டத்தை முன்னிட்டு, உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிரடியாக குறைத்துள்ளது.

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் பறவை காய்ச்சல் கோழி வாத்து காடைகள் திடீரென செத்ததால் பரபரப்பு

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் பறவை காய்ச்சல் கோழி வாத்து காடைகள் திடீரென செத்ததால் பரபரப்புகேரளாவில் அவ்வப்போது பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் அங்கு நோய் பரவல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com