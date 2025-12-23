செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!
இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை மையத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதாக வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச விசா வழங்கும் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அந்நாட்டுத் தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.
 
வங்கதேசத்தின் சிட்டகாங் நகரில் உள்ள இந்திய விசா விண்ணப்ப மையம் காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக நேற்று இந்தியா தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாகவே, வங்கதேசம் தற்போது இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்குவதை நிறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
கடந்த சில வாரங்களாகவே இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் இடையே கடுமையான பதற்ற நிலை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, எல்லையில் நிலவும் அசாதாரண சூழலை தொடர்ந்து, இந்தியா தனது படைகளை வங்கதேச எல்லையில் தயார் நிலையில் நிறுத்தியுள்ளது.
 
இந்த ராணுவ நகர்வுகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒரு போர்ச்சூழலை உருவாக்கி இருப்பதாகவும், தூதரக உறவுகளில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை மையத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதாக வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச விசா வழங்கும் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அந்நாட்டுத் தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!விஜய் வந்தால் தான் வெற்றி பெறும் என்ற நிலைமை இல்லை என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்.

மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் சீண்டல்.. கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய கொடூரம்..!

மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணுக்கு பாலியல் சீண்டல்.. கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய கொடூரம்..!ஜார்கண்ட் மாநிலம் கிரீடி மாவட்டத்தில், பாலியல் சீண்டலை எதிர்த்த பெண் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய கொடூர சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உச்சம்..!

மீண்டும் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உச்சம்..!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ஒரு சவரன் ஒரு லட்ச ரூபாயை தாண்டி வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com