புதன், 24 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (11:08 IST)

அந்த பெண்ணை நீக்குங்கள், இல்லையேல் பத்திரிகை அலுவலகத்தை கொளுத்துவோம்: வங்கதேச அமைப்பு மிரட்டல்..!
பங்களாதேஷில் சமீபத்தில் முன்னணி நாளிதழ் அலுவலகங்கள் தாக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தற்போது 'குளோபல் டிவி' ஊடக நிறுவனத்திற்கும் மர்ம கும்பல் ஒன்று நேரடி மிரட்டல் விடுத்துள்ளது. 
 
டிசம்பர் 21 அன்று, சுமார் 8 இளைஞர்கள் அந்த அலுவலகத்திற்குள் புகுந்து, அதன் செய்தி பிரிவு தலைவரான நஸ்னின் முன்னியை 48 மணி நேரத்திற்குள் பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினர். அவர் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் 'அவாமி லீக்' ஆதரவாளர் என்று அந்த கும்பல் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
தங்கள் கோரிக்கையை ஏற்காவிட்டால், 'புரோதோம் ஆலோ' மற்றும் 'தி டெய்லி ஸ்டார்' அலுவலகங்களுக்கு நேர்ந்தது போலவே இந்த அலுவலகமும் தீக்கிரையாக்கப்படும் என அவர்கள் எச்சரித்தனர். மாணவர் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறிக்கொண்ட அந்த கும்பலின் மிரட்டலுக்கு பணிய அந்த நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் மறுத்துவிட்டார். 
 
இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பரப்பிய ஷெரீப் ஒஸ்மான் ஹாடியின் மரணம் தொடர்பான செய்திகளை சரியாக வெளியிடவில்லை என்பதும் அவர்களது ஆத்திரத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது. இந்த சம்பவம் பங்களாதேஷில் பத்திரிகை சுதந்திரம் நசுக்கப்படுவதை உலகிற்கு மீண்டும் உணர்த்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

அமெரிக்க செயற்கைக்கோளுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது இந்திய ராக்கெட்.. இஸ்ரோ சாதனை..!இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, தனது மற்றுமொரு பிரம்மாண்டமான சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து, அமெரிக்காவின் 'புளூபேர்ட் 6' எனும் நவீன செயற்கைக்கோளை சுமந்தபடி 'LVM3-M6' ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது.

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.10000 உயர்ந்தது வெள்ளி விலை.. வரலாறு காணாத ஏற்றம்..!நடுத்தர குடும்பங்களின் கனவாகவும், முதன்மையான சேமிப்பாகவும் விளங்கும் தங்கம், தற்போது எவராலும் எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்ச ரூபாயை தொட்டுவிடுமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது அந்த எல்லையை தாண்டி தங்கம் விற்பனையாவது நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகிறதா? எத்தனை தொகுதிகள்? என்னென்ன பதவிகள்?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளும் திமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்க்க போவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் முன்பதிவில் திடீர் மாற்றம்.. தேவசம்போர்டு உத்தரவு..!சபரிமலையில் மண்டல பூஜை காலத்தின் இறுதி கட்டத்தை முன்னிட்டு, உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு அதிரடியாக குறைத்துள்ளது.

கேரளாவில் மீண்டும் பரவும் பறவை காய்ச்சல் கோழி வாத்து காடைகள் திடீரென செத்ததால் பரபரப்புகேரளாவில் அவ்வப்போது பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மக்களை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில், தற்போது மீண்டும் அங்கு நோய் பரவல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

