நீங்கள் ஒரு பைத்தியம். நான் மட்டும் இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்.. யாரை சொல்கிறார் டிரம்ப்?
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் பதற்றத்திற்கு மத்தியில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இடையே நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடல் சர்வதேச அளவில் பெரும் பரவற்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
லெபனானின் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் மீது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் தாக்குதல்களால் அதிருப்தியடைந்த ஈரான், அமெரிக்காவுடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்திக்கொள்வதாக அறிவித்தது.
இந்தச் சூழலில், நெதன்யாகுவைத் தொடர்புகொண்டு பேசிய டிரம்ப், கடுமையான சொற்களைப் பயன்படுத்தித் தனது ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தியதாக 'ஆக்சியோஸ்' ஊடக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நீங்கள் ஒரு பைத்தியம். நான் மட்டும் இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள். உங்கள் செயல்களால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் உங்களையும், இஸ்ரேலையும் வெறுக்கின்றன" என்று டிரம்ப் மிகக் காட்டமாக எச்சரித்துள்ளார். இந்த காரசாரமான விவாதத்திற்குப் பிறகு, இருதரப்புத் தாக்குதல்களும் உடனடியாக நிறுத்தப்படும் என்று டிரம்ப் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், இந்த உரையாடலை உறுதிசெய்த நெதன்யாகு, தங்களது மக்கள் மீதான தாக்குதலை ஹிஸ்புல்லாக்கள் நிறுத்தாவிட்டால் பெய்ரூட்டில் உள்ள பயங்கரவாத இலக்குகள் மீது இஸ்ரேல் கடுமையான தாக்குதலைத் தொடரும் என்றும், தெற்கு லெபனானில் தங்களது ராணுவ நடவடிக்கைகள் திட்டமிட்டபடி நீடிக்கும் என்றும் தனது பிடிவாதமான நிலையைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.