  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. Donald Trump Warns Benjamin Netanyahu Over Ongoing Conflicts in Middle East
Written By
Last Updated : Tuesday, 2 June 2026 (11:23 IST)

நீங்கள் ஒரு பைத்தியம். நான் மட்டும் இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்.. யாரை சொல்கிறார் டிரம்ப்?

டொனால்ட் டிரம்ப்
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (11:21 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (11:23 IST)
google-news
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் பதற்றத்திற்கு மத்தியில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இடையே நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடல் சர்வதேச அளவில் பெரும் பரவற்பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
லெபனானின் ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினர் மீது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து நடத்தி வரும் தாக்குதல்களால் அதிருப்தியடைந்த ஈரான், அமெரிக்காவுடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை நிறுத்திக்கொள்வதாக அறிவித்தது.
 
இந்தச் சூழலில், நெதன்யாகுவைத் தொடர்புகொண்டு பேசிய டிரம்ப், கடுமையான சொற்களைப் பயன்படுத்தித் தனது ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தியதாக 'ஆக்சியோஸ்' ஊடக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
நீங்கள் ஒரு பைத்தியம். நான் மட்டும் இல்லையென்றால் நீங்கள் இந்நேரம் சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள். உங்கள் செயல்களால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் உங்களையும், இஸ்ரேலையும் வெறுக்கின்றன" என்று டிரம்ப் மிகக் காட்டமாக எச்சரித்துள்ளார். இந்த காரசாரமான விவாதத்திற்குப் பிறகு, இருதரப்புத் தாக்குதல்களும் உடனடியாக நிறுத்தப்படும் என்று டிரம்ப் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இருப்பினும், இந்த உரையாடலை உறுதிசெய்த நெதன்யாகு, தங்களது மக்கள் மீதான தாக்குதலை ஹிஸ்புல்லாக்கள் நிறுத்தாவிட்டால் பெய்ரூட்டில் உள்ள பயங்கரவாத இலக்குகள் மீது இஸ்ரேல் கடுமையான தாக்குதலைத் தொடரும் என்றும், தெற்கு லெபனானில் தங்களது ராணுவ நடவடிக்கைகள் திட்டமிட்டபடி நீடிக்கும் என்றும் தனது பிடிவாதமான நிலையைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

சாதி மதம் பார்த்துதான் சீட்டே கொடுத்தீங்க!. நீங்க சாதி மதத்தை ஒழிச்சிட்டீங்களா?!...

சாதி மதம் பார்த்துதான் சீட்டே கொடுத்தீங்க!. நீங்க சாதி மதத்தை ஒழிச்சிட்டீங்களா?!...தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று திருச்சிக்கு சென்று மக்கள் முன்பு உரையாற்றினார் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதற்கு மக்களுக்கு நன்றி சொல்வதற்காகவே இந்த கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.

பாஜகவிலிருந்து விலகினார் அண்ணாமலை!.. டெல்லியில் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தார்.தமிழக பாஜக தலைவராக பலர் இருந்தாலும் மக்களிடம் பிரபலமானவர் அண்ணாமலை மட்டுமே. இன்னும் சொல்லப் போனால் தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை வந்த பின்னர்தான் தமிழகத்தில் பாஜக வளர்ந்தது.

முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலை

முதல்வர் விஜய்யை போலவே அண்ணாமலையை சந்திக்கவும் நேரம் ஒதுக்காத அமித்ஷா? உச்சகட்ட அதிருப்தியில் அண்ணாமலைதமிழக முதல்வர் விஜய்யை சமீபத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சந்திக்காத நிலையில், பாஜகவிலிருந்து விலக அண்ணாமலை முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அவரையும் அமித்ஷா இதுவரை நேரில் சந்திக்க நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் புதிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு

ஸ்டாலினுக்கு நெருக்கமான ப.சிதம்பரம், முதல்வர் விஜய்யுடன் சந்திப்பு? தமிழக அரசியலில் பரபரப்புதமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களை, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் இன்று தலைமை செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட சந்திப்பு, தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பல்வேறு விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.

கல்வி கட்டணம் வெளிடையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.. தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு.. இதுதான் மாற்றம்..!

கல்வி கட்டணம் வெளிடையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.. தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு.. இதுதான் மாற்றம்..!தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தனியார் தனியார் பள்ளிகளும் தங்களின் கல்வி கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதுகுறித்த முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளது.