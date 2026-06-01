  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. new couple helicopter met with an accident
Written By
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (13:19 IST)

ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுந்து விபத்து!. புதுமண ஜோடிக்கு நேர்ந்த சோகம்!...

helicopter
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (13:19 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (13:21 IST)
google-news
விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தியில் என்னதான் தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே போனாலும் புதிய புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்ட விமானங்களும், ஹெலிகாப்டர்களும் உருவாக்கப்பட்டாலும், ஒரு பக்கம் விமான விபத்துக்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டேதான் இருக்கிறது.
 
அதை யாராலும் தடுக்க முடியவில்லை. சில சமயம் மோசமான வானிலை நடக்கும் விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் விபத்துகள் அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக மோசமான வானிலை காரணமாக ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்களை சந்திப்பது அடிக்கடி நடந்து வருகிறது..
 
இந்நிலையில்தான், அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் திருமணம் முடிந்த சில மணி நேரங்களிலேயே புதுமண தம்பதி பயணித்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகியிருக்கிறது. இதில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த மணமகன் டேவ் பிஜி(25) மற்றும் ஹெலிகாப்டரை இயக்கிய பைலட் ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
 
அதேநேரம் மணமகள் ஜெஸ்னி காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார். தற்போது அவருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மோசமான வானிலை காரணமாக இந்த விபத்து நடந்திருக்கிறது. இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த மணமகளை 5 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் போலீசார் மீட்டிருக்கிறார்கள்.
 

ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுந்து விபத்து!. புதுமண ஜோடிக்கு நேர்ந்த சோகம்!...

ஹெலிகாப்டர் கீழே விழுந்து விபத்து!. புதுமண ஜோடிக்கு நேர்ந்த சோகம்!...விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தியில் என்னதான் தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே போனாலும் புதிய புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்ட விமானங்களும், ஹெலிகாப்டர்களும் உருவாக்கப்பட்டாலும், ஒரு பக்கம் விமான விபத்துக்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டேதான் இருக்கிறது .

இப்பதான் சி.எம். ஆயிட்டீங்களே!. கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க!.. விஜயை லாக் பண்ணும் அமீர்!..

இப்பதான் சி.எம். ஆயிட்டீங்களே!. கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க!.. விஜயை லாக் பண்ணும் அமீர்!..தற்போதைய முதல்வர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் கரூருக்கு சென்ற போது அவரை காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..2021 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வி அடைந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இது அதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..விவசாயக்கடன் தொடர்பாக தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடனில் 50 சதவீத தள்ளுபடி எனவும் அறிவித்தது.

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சியமைந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.