செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (11:19 IST)

கார்க் தீவை முழுமையாக அழிப்போம்!.. அதிபர டிரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை!...

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து அதிரடியான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டு வருகிறார். அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தாலே புதிதாக என்ன குண்டை போட போகிறார் என எல்லோரும் பயப்படும் அளவுக்கு இருக்கிறது அவரின் பேச்சு. வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்தார்.. கிரீன்லாந்து எங்களுக்குதான் சொந்தம்.. தேவைப்பட்டால் அந்த நாட்டை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்வோம் என்றால்.. நோபல் பரிசு எனக்குதான் கொடுக்க வேண்டும் என்றார்.. ரஷ்யாவுடன் கச்சா எண்ணெய் வாங்கினால் இந்தியாவுக்கு அதிக வரி என பயமுறுத்தினார்.. இந்தியா மீது 50 சதவீத வரி விதித்தார். அதன்பின் அதை குறைத்தார்.. மீண்டும் உயர்த்தினார்..

ஒருபக்கம் ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருப்பதாக சொல்லி அந்த நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தார்.. தற்போது ஈரான் நாட்டை இஸ்ரேலும் தாக்கி வருகிறது. ஈரான் நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து அதிரடியாக பேசி வருகிறார். ஏற்கனவே ஈரானின் முக்கிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி மையமான கார்க் தீவை நாங்கள் கைப்பற்றுவோம் என சொல்லியிருந்தார். அப்படி கைப்பற்றினால் அது ஈரானின் பொருளாதாரத்தை முடக்குவதுடன் எரிபொருள் சந்தையில் பெரும் பங்களிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் பலரும் கூறினார்கள்..

இந்நிலையில் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம்.. ஆனால் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால் அடுத்த சில மணி நேரங்களில் கார்க் தீவை முழுமையாக அளிப்போம் என டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அமெரிக்காவுடன் எந்த பேச்சு வார்த்தையும் நடைபெறவில்லை என ஈரான் மறுத்துள்ளது.

எங்களை தாக்கினால் கைகளை வெட்டுவோம்!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் லெபனான்!...

எங்களை தாக்கினால் கைகளை வெட்டுவோம்!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் லெபனான்!...லெபனான் நாட்டில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத பயங்கரவாத அமைப்புகளை குறிவைத்து கடந்த பல நாட்களாகவே இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் கடற்படை அதிகாரி ஒருவர் தனது காதலியை படுகொலை செய்து, உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!சுவீடனில் தனது மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி, சுமார் 120 ஆண்களுடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 62 வயது நபர் மீது அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!மத்திய கிழக்கு போர் காரணமாக ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவைகளுக்கான சரக்குகளை ஏற்றி வந்த 28 கப்பல்கள் சிக்கியுள்ளன. இதில் 10 வெளிநாட்டு கொடி ஏந்திய கப்பல்களும், 18 இந்திய கப்பல்களும் அடங்கும். இந்த கப்பல்களில் சமையல் எரிவாயு , கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகியவை கொண்டு வரப்படுகின்றன. சுமார் 485 மாலுமிகள் இந்தக் கப்பல்களில் உள்ளனர்.

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!ஈரானின் மஷ்ஹாத் விமான நிலையத்தின் மீது அமெரிக்கா நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில், இந்தியாவுக்கு வரவிருந்த மஹான் ஏர் நிறுவனத்தின் விமானம் சேதமடைந்தது. இந்த தாக்குதல் ஈரானுக்கான மனிதாபிமான உதவி பணிகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ஈரான் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

