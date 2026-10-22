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  4. different creature found in cctv in mexico
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (12:44 IST)

மிருகமா? ஏலியனா?!.. விலங்குகளை வேட்டையாடும் வினோத விலங்கு!... சிசிடிவி அதிர்ச்சி..

creature
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (12:45 IST)
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நாட்டில் புலி, சிங்கம், யானை, கரடி, நரி என பல விலங்குகள் இருக்கின்றன. அதேநேரம் மனிதனால் இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்படாத பல விலங்குகளும் பூமியில் உலவுகின்றன. குறிப்பாக கடலுக்கு அடியில் ஆழத்தில் உலவும் பல உயிரினங்களுக்கு இன்னும் பெயரே வைக்கப்படவில்லை.

ஒருபக்கம் நிலத்தில் வசிக்கும் புலி, சிறுத்தை, சிங்கம் போன்ற உயிரினங்கள் மற்ற விலங்குகளை வேட்டையாடி வருகின்றன சமீப காலமாக இந்தியாவில் மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் கிராமங்களில் மனிதர்கள், நாய், கன்று குட்டி போன்ற உயிரினங்களை சிறுத்தை, புலிகள் வேட்டையாடி வரும்  சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில்தான், அமெரிக்கா - மெக்சிகோ எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ஜூவாரஸ் பள்ளத்தாக்கில் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ள மர்ம உயிரினத்தின் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. கோழிகள், சேவல்கள், முயல்கள் உள்ளிட்டவற்றை வேட்டையாடி செல்லும் இந்த உயிரினம் இதுவரை பூமியில் கண்டறியப்படாத ஒன்று என UFO ஆய்வாளர் ஜெய்மி மவுசான் தெரிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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