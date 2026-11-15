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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (11:37 IST)

மனிதர்களால் 150 வருஷம் வாழ முடியுமா? - தீவிர ஆராய்ச்சியில் ரஷ்யா....

viladimir putin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (11:41 IST)
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மனிதர்களின் சராசரி ஆயுள் 100 வருடங்களுக்கு முன்பு அதிகமாக இருந்தது. அதன்பின் அது படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வந்து தற்போது மனிதனின் சராசரி வயது 65ஆக குறைந்துவிட்டது. இத்தனைக்கும் மருத்துவத்துறையில் விஞ்ஞானம் பல வளர்ச்சிகளையும் கண்டுள்ளது.

ஆனாலும் இளமையான வயதில் கூட மாரடைப்பு வந்து இளைஞர்கள் இறந்து போகும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது.
ஒருபக்கம் இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை 100 வயது வரை வாழ்பவர்கள் மிகவும் குறைவு அதேநேரம் சீனாவில் 100 வயதிற்கு மேல் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவே இருக்கிறது..

ஒருபக்கம் மனிதர்கள் 100 வயதுக்கு மேல் வாழ முடியுமா என்கிற ஆராய்ச்சியில் பல நாடுகளும் ஈடுபட்டுள்ளது. இதில் ரஷ்யாவும் ஒன்று. அதுவும் மனிதர்கள் 150 வருடங்கள் வரை வாழ முடியுமா என்கிற ஆராய்ச்சியில் ரஷ்யா தீவிரம் காட்டி வருகிறது. ரஷ்ய அதிபர் புதினின் நெருங்கிய நண்பர் மிகைல் கோவல்சுக் தலைமையிலான ஆய்வு நிறுவனம் 7 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குரங்குகளை வைத்து இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

20 முதல் 30 வயதைக் கடந்த நீண்ட காலம் உயிர்வாழும் குரங்குகளின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே கடந்த வருடம் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் பேசும்போது மனிதர்கள் 150 ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய காலம் வரலாம் என புதின் கூறியிருந்தார். எனவே இந்த ஆய்வு அவருக்காகவே நடத்தப்படுவதாக பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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