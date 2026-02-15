ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (17:36 IST)

ஏலியன்கள் இருப்பது உண்மை!.. அமெரிக்கா முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா பேட்டி!..

obama
வேற்று கிரகவாசிகள் என சொல்லப்படும் ஏலியன்கள் உலகில் இருக்கிறதா இல்லையா என்கிற கேள்வி பல வருடங்களாகவே இருக்கிறது. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஏலியன்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. பூமி எனும் கிரகத்தில் மக்கள் வசிப்பது போல பிரபஞ்சத்தில் மற்ற கிரகங்களில் ஏலியன் வசிக்கலாம் என குறிப்பிட்ட சதவீதம் பேர் நம்புகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத வாகனங்கள் (UFO) மூலம் ஏலியன்கள் அவ்வப்போது பூமிக்கு வருவதாகவும், சிலர் அதை பார்த்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாவதுண்டு. ஆனால் அவையெல்லாம் நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஏலியன்களை தொடர்பு கொள்ள மனிதர்கள் பல வருடங்களாக முயற்சி செய்து வருகிறார்கள்.. ஒருபக்கம் சில ஏலியன்களை அமெரிக்கா பிடித்து ரகசிய இடத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து வருவதாகவும் ஒரு செய்தி உண்டு.

இந்நிலையில், ஏலியன்கள் இருப்பது உண்மைதான் என அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஒபமா கூறியிருப்பது உலக அளவில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒரு youtube சேனல் நேர்காணலில் பேசிய அவர் ‘ஏலியன்கள் இருப்பது உண்மை என நான் நம்புகிறேன். அதே நேரம் நான் நேரில் பார்த்ததில்லை.. வானத்தில் அடையாளம் தெரியாத பொருட்கள் வருவது பற்றி பதிவுகள் இருக்கிறது.

அதேநேரம் Area51 போன்ற ரகசிய இடங்களில் அமெரிக்கா ஏலியன்களை வைத்துள்ளதாக பரவும் கதைகள் முழுக்க கற்பனை மட்டுமே.. ஒருவேளை அமெரிக்க அதிபருக்கே தெரியாமல் ஒரு சதி திட்டம் மூலம் ஏலியன்களை மறைத்து வைத்திருக்கிறார்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது’ என்று நகைச்சுவையாக பேசினார்..

பாஜக எம்.எல்.ஏவுக்கு ஜாமின் மறுத்த உச்சநீதிமன்றம்.. கைது செய்ய விமான நிலையத்தில் காத்திருக்கும் காவல்துறை..!

பாஜக எம்.எல்.ஏவுக்கு ஜாமின் மறுத்த உச்சநீதிமன்றம்.. கைது செய்ய விமான நிலையத்தில் காத்திருக்கும் காவல்துறை..!கர்நாடக பாஜக எம்.எல்.ஏ பைரதி பசவராஜ், ரியல் எஸ்டேட் அதிபர் 'பிக்லு' சிவா கொலை வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. "ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக விசாரணையை எதிர்கொள்ளும் தைரியம் இருக்க வேண்டும்" என்று தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தலைமையிலான அமர்வு தெரிவித்தது. மேலும், அவர் சரணடைந்து வழக்கமான ஜாமீன் கோருமாறும் அறிவுறுத்தியது.

விஜயகாந்தை விட விஜய் திமுகவை அதிகம் காலி பண்ணுவார்!.. டிடிவி தினகரன் ஓப்பன்...

விஜயகாந்தை விட விஜய் திமுகவை அதிகம் காலி பண்ணுவார்!.. டிடிவி தினகரன் ஓப்பன்...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கவுள்ள நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது.

கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்த ஜியோ.. என்ன காரணம்?

கூகுள், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்த ஜியோ.. என்ன காரணம்?இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, கூகுள், அமேசான் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற உலகளாவிய ஜாம்பவான்களுடன் இணைந்து 'டிரஸ்டட் டெக் அலையன்ஸ்' என்ற அமைப்பில் இணைந்துள்ளது.

ரகசியமாக சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தாரா இம்ரான்கான்? வெளிநாடு செல்ல திட்டமா?

ரகசியமாக சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தாரா இம்ரான்கான்? வெளிநாடு செல்ல திட்டமா?பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான், சுமார் 32 மாத சிறைவாசத்திற்கு பிறகு முதன்முறையாக மருத்துவ சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?

திமுக கூட்டணியில் இருந்து ஏன் இதுவரை விலகவில்லை: திருமாவளவன் சொன்ன காரணம்?திமுக கூட்டணியை வீழ்த்துவதற்கு தகுதியான ஒரு கூட்டணி தமிழகத்தில் இன்னும் அமையவில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com