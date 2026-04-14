செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026 (08:24 IST)

7 ஆண்டுகளில் முதன் முறை!.. ஈரானிலிருந்து இந்தியா வந்த கச்சா எண்ணெய்!..

ship
அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி ஈரான் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி போரை தொடங்கியது. ஈரானின் பல பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இஸ்ரேல் நாட்டிலும், அமெரிக்காவுக்கு இராணுவ தடங்கள் அமைக்க உதவி செய்யும் வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, குவைத், அபுதாபி, பஹ்ரைன் போன்ற வளைகுடா நாடுகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. குறிப்பாக பல எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல் நடந்தது. ஒருபக்கம் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கப்பல்கள் மூலம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கடல் வழியான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது..

இதையடுத்து பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் வராததால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.. பல மாநிலங்களும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவியது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் பல ஹோட்டல் கடைகள் மூடப்பட்டது. ஒருபக்கம் ஈரானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை அமெரிக்க நடத்தி வருகிறது ..

சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. ஏனெனில், ஈரான் அணுசத்தி தயாரிக்கக்கூடாது என்கிற அமெரிக்காவின் முக்கிய நிபந்தனையை ஈரான் ஏற்கவில்லை. எனவே, எப்போது ஈரான் போர் முடிவுக்கு வரும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் நிலவி வருகிறது..

இந்நிலையில் ஈரானிலிருந்து 40 லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிக்கொண்டு இரண்டு கப்பல்கள் இந்தியா வந்துள்ளன. கடந்த 7 வருடங்களில் இந்தியாவுக்கு ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் வருவது இதுவே முதல் முறை. ஒரு கப்பல் குஜராத் மாநிலம் சிக்காவில் உள்ள துறைமுகத்திலும், மற்றொரு கப்பல் ஒடிசாவின் பாரதீப் துறைமுகத்திலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய் 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்ததால் அவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. எனவே அரசியல் கட்சிகளும், அரசியல் தலைவர்களும் சுறுசுறுப்பாக தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக்கழகம் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது.

நைஜீரியாவில் தீவிரவாதிகள் என நினைத்து தவறுதலாக அந்நாட்டு விமானப்படை தாக்குதல் நடத்தியதில் பொதுமக்கள் 100 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com