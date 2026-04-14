7 ஆண்டுகளில் முதன் முறை!.. ஈரானிலிருந்து இந்தியா வந்த கச்சா எண்ணெய்!..
அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி ஈரான் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி போரை தொடங்கியது. ஈரானின் பல பகுதிகளிலும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் இஸ்ரேல் நாட்டிலும், அமெரிக்காவுக்கு இராணுவ தடங்கள் அமைக்க உதவி செய்யும் வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, குவைத், அபுதாபி, பஹ்ரைன் போன்ற வளைகுடா நாடுகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது. குறிப்பாக பல எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல் நடந்தது. ஒருபக்கம் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கப்பல்கள் மூலம் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கடல் வழியான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது..
இதையடுத்து பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் வராததால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.. பல மாநிலங்களும் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவியது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் பல ஹோட்டல் கடைகள் மூடப்பட்டது. ஒருபக்கம் ஈரானுடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை அமெரிக்க நடத்தி வருகிறது ..
சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. ஏனெனில், ஈரான் அணுசத்தி தயாரிக்கக்கூடாது என்கிற அமெரிக்காவின் முக்கிய நிபந்தனையை ஈரான் ஏற்கவில்லை. எனவே, எப்போது ஈரான் போர் முடிவுக்கு வரும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் நிலவி வருகிறது..
இந்நிலையில் ஈரானிலிருந்து 40 லட்சம் பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிக்கொண்டு இரண்டு கப்பல்கள் இந்தியா வந்துள்ளன. கடந்த 7 வருடங்களில் இந்தியாவுக்கு ஈரானிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் வருவது இதுவே முதல் முறை. ஒரு கப்பல் குஜராத் மாநிலம் சிக்காவில் உள்ள துறைமுகத்திலும், மற்றொரு கப்பல் ஒடிசாவின் பாரதீப் துறைமுகத்திலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.