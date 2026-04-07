செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (18:13 IST)

எரிபொருள் விலையேற்றம்!.. டிக்கெட் கட்டணத்தை அதிகரித்த ஏர் இந்தியா!...

ஈரான் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் எரிபொருள் கிடைக்கவில்லை.. அதற்கு காரணம் இந்தியாவில் பல நாடுகளும் தங்களுக்கு தேவையான கச்சா எண்ணெயை பெரும்பாலும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்துதான் வாங்குகின்றன. ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு உதவுவதாக சொல்லி வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது இதன் காரணமாக ஈரனின் கடல் வழியான ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக எண்ணெய் கப்பல்கள் வருவது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களிலும் கடந்த சில நாட்களாகவே ஹோட்டல்களில் பயன்படுத்தப்படும் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை.. இதன் காரணமாக பல ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு சில தனியார் பெட்ரோல் பங்குகளில்  பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரித்திருக்கிறது.. அதேபோல் விமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வெள்ளை பெட்ரோல் விலையும் அதிகரித்திருக்கிறது..

ஒருபக்கம் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் ஏற்கனவே தனது டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்தியிருந்தது. இந்நிலையில், எரிபொருள் விலையேற்றம் காரணமாக மீண்டும் தனது விமான கட்டணத்தை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் உயர்த்தியிருக்கிறது. உள்நாட்டு டிக்கெட் கட்டணம் ரூ.299 முதல் ரூ.899 வரையும், சர்வதேச கட்டணம் ரூ.2200 முதல் 26 ஆயிரம் வரை உயர்ந்திருக்கிறது.

சர்வதேச விமான கட்டண உயர்வு வருகிற 10-ம் தேதியும், உள்நாட்டு கட்டண உயர்வு நாளை முதலும் அமுலுக்குவருவதாக ஏர் இந்தியா அறிவித்திருக்கிறது.

எவரெஸ்ட் சிகரத்தை சைக்கிளில் சென்று அடைய முடியுமா? சாதித்த இளம்பெண்..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரை சேர்ந்த திவ்யா சிங் என்ற இளம் பெண், காத்மாண்டுவிலிருந்து எவரெஸ்ட் எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் வரை சைக்கிள் பயணம் மேற்கொண்டு சாதனை படைத்துள்ளார்.

போதைப்பொருள் கடத்துறது வேலைக்கு ஆகாது.. தங்கம் கடத்தும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள்..!ஜம்மு-காஷ்மீரில் பயங்கரவாத செயல்களுக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 'ஜெய்ச்-இ-முகமது' அமைப்பு தங்கம் கடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நெல்லை, தூத்துக்குடியில் விஜய் நாளை பிரச்சாரம்!.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!...தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொள்ளும் பிரச்சாரம், பொதுக்கூட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் போலீசார் அதிகமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறார்கள்.

அவர் என்ன எம்.ஜி.ஆரா?.. பி.டி.ஆர்.தானே!.. சுந்தர்.சி சவால்!..உள்ளத்தை அள்ளித்தா, அருணாச்சலம், அன்பே சிவம், அரண்மனை, கலகலப்பு உள்ளிட்டட பல திரைப்படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி. நடிகை குஷ்பூவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

விஜயை இவ்ளோ திட்டியும் வீணாப்போச்சே!.. திமுகவிலிருந்து விலகிய பிடி செல்வகுமார்..நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜயிடம் 30 வருடங்களுக்கு மேல் மேனேஜராக பணிபுரிந்தவர் பிடி செல்வகுமார்.

