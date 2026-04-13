திங்கள், 13 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 13 ஏப்ரல் 2026 (14:54 IST)

விஜயை பார்க்க 3 கிலோ மீட்டர் சாக்கடையில் நீந்தி வந்த ரசிகர்!.. வீடியோ பாருங்க!..

நடிகர் விஜய் 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்ததால் அவருக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது. நிறைய இளைஞர்களும், இளைஞிகளும், பெண்களும் அவரின் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். அதேபோல், விஜய்க்கு வெறித்தனமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்..

விஜயை ஒரு முறையாவது நேரில் பார்த்து விட வேண்டும், அவர் அருகில் நின்று புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும், அவரை தொட்டுப்பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை பலருக்கும் இருக்கிறது.. அதனால்தான் விஜய் பிரச்சாரத்திற்காக வரும்போதெல்லாம் அவரின் பிரச்சார வாகனத்தை சுற்றி வருகிறார்கள்.. அவரின் வாகனத்திற்கு முன் நின்று செல்பி எடுக்கிறார்கள்.. அவரை தொடக்கூட முயற்சி செய்கிறார்கள்..

அதையெல்லாம் மீறிதான் விஜய் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.. சில ரசிகர்கள் ஆர்வக்கோளாறில் பிரச்சார வாகனத்தின் மீது ஏறிவிடும் சம்பவங்களும் நடந்தது. விஜயை பார்த்துவிட்டாலோ, அவர் தன்னை பார்த்து கையசைத்துவிட்டாலோ சந்தோஷத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழும் சில இளம்பெண்கள் தொடர்பான வீடியோக்களும் தொடர்ந்து சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது.

இந்நிலையில்தான், விஜயை பார்ப்பதற்காக ஒரு தீவிர விஜய் ரசிகர் 3 கிலோ மீட்டர் சாக்கடையில் நீந்தி வந்தார் என்கிற செய்தியும், வீடியோவும் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. விஜய் சமீபத்தில் கன்னியாகுமரிக்கு பிரசாரத்திற்காக சென்றபோதுதான் இந்த சம்பவம் நடந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. இது தொடர்பாக ஒரு வீடியோவும் வெளியாகியிருக்கிறது. ‘தலைவர் பார்ப்பதற்காக க நான் என்ன வேணா செய்வேன்.. உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை’ என அந்த ரசிகர் பேசுவதும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகியிருக்கிறது.


