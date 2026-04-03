திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (17:48 IST)

இந்தியாவுக்கு வரவிருந்த கச்சா எண்ணெய் கப்பல் திடீரென சீனா திரும்பிய மர்மம்.. என்ன ஆச்சு ஈரானுக்கு?

ஏழாண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு வரவிருந்த ஈரானிய கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி வந்த 'பிங் ஷுன்' என்ற கப்பல், திடீரென தனது பயண பாதையை மாற்றி சீனா நோக்கி திரும்பியுள்ளது. 
 
6 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய்யுடன் குஜராத்தின் வாடினார் துறைமுகத்திற்கு வரவிருந்த இந்த கப்பல், அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடைகளுக்கு உள்ளான ஒன்றாகும். சமீபத்தில் அமெரிக்கா வழங்கிய 30 நாள் தற்காலிக விலக்கை தொடர்ந்து, இந்திய சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் ஈரானிய எண்ணெயை பெற முயன்றன.
 
இருப்பினும், பணம் செலுத்துவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் கடன் கால கெடுவை விற்பனையாளர்கள் குறைத்தது போன்ற காரணங்களால் இந்த திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. 
 
2019-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியா இறக்குமதி செய்யவிருந்த முதல் ஈரானிய எண்ணெய் இதுவாகும். ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதியுடன் அமெரிக்காவின் இந்த சலுகை காலம் முடிவடைய உள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
 
ஒருவேளை பண பரிமாற்ற சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டால், மீண்டும் இந்தக் கப்பல் இந்தியா நோக்கி திரும்ப வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது நிலவும் அரசியல் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், வர்த்தக ரீதியான முடிவுகளே எண்ணெய் இறக்குமதியை தீர்மானிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..கடந்த 2020ம் வருடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் கொரானா காலத்தில் கடையை திறந்து வைத்ததாக சொல்லி அப்பகுதி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மிகவும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது தனிப்பட்ட விரோதத்தால் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வசித்து வந்த வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2020ம் வருடம் அந்த பகுதி போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். அதில் படுகாயமடைந்து அவர்கள் பரிதாபமாக இறந்து போனார்கள்.

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நீதி வேணும்!.. தேர்தலை புறக்கணிக்கும் வேங்கை வயல் பகுதி மக்கள்!..புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வேயில் எனும் கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியல் இன மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் கடந்த 2022ம் வருடம் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் நாடெக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜப்பானில் தங்கி இந்திய மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்யலாம்.. மாதம் ரூ.1.40 லட்சம் உதவித்தொகை..!இந்திய மற்றும் ஜப்பானிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஆராய்ச்சி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ஜப்பான் அரசு ‘லோட்டஸ் திட்டம் 2026’ என்ற புதிய முயற்சியை அறிவித்துள்ளது.

