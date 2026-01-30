வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 30 ஜனவரி 2026 (17:12 IST)

கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி!.. வரி விதிப்பேன்!.. மிரட்டும் டிரம்ப்!...

donald
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்  கடந்த சில நாட்களாகவே பல நாடுகளுக்கும் அதிகமான வரிகளை விதித்து மிரட்டி வருகிறார். ஏற்கனவே ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவிற்கு 500 சதவீத வரி விதிப்பேன் என மிரட்டினார். அதேபோல் சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிக வரிகளை விதித்தார். அதிலும், சீனாவுக்கு அதிக அளவில் வரிகளை விதித்து விதித்து விளையாடினார்.

இந்நிலையில் கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு அதிக வரி விதிப்பேன் என டிரம்ப் மிரட்டியிருக்கிறார். ஏற்கனவே அமெரிக்காவுக்கும் கியூபாவுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. அதேநேரம் கியூபாவுக்கு வெனிசுலா, மெக்சிகோ போன்ற நாடுகள் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்து வந்தது. ஆனால் சமீபத்தில் வெனிசுலா அதிபரை அமெரிக்கா கைது செய்தது.  இதனால், வெனிசுலாவிலிருந்து கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்வது தடைபட்டிருக்கிறது.

கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் மீது வரி விதிப்பேன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் மிரட்டியிருக்கிறார். அவரின் மிரட்டலை தொடர்ந்து கியூபாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்வதை மெக்சிகோ நாடு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது.

அனுமதி வாங்கிய பிறகுதான் சமூக வலைதள கணக்குகள் தொடங்க வேண்டும்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடு..!

அனுமதி வாங்கிய பிறகுதான் சமூக வலைதள கணக்குகள் தொடங்க வேண்டும்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டுப்பாடு..!பீகார் மாநிலத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சமூக வலைதள பயன்பாடு குறித்து அம்மாநில அரசு அதிரடியான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி அரசு ஊழியர்கள் ஃபேஸ்புக், எக்ஸ் ,இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் கணக்கு தொடங்க வேண்டுமென்றால், துறை ரீதியான உயர் அதிகாரிகளிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது. மாநில அமைச்சரவை இதற்கான புதிய விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும்.. ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது: ஆறுதல் பரிசு கூட கிடைக்காது: கார்த்தி சிதம்பரம்

தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும்.. ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது: ஆறுதல் பரிசு கூட கிடைக்காது: கார்த்தி சிதம்பரம்தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் குறித்து காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!

இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு முறை குறைந்த தங்கம் விலை.. மாலை விலை நிலவரம்..!தமிழகத்தில் தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக சரிந்து நுகர்வோரிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!

சென்னையில் கொல்லப்பட்ட பீகார் பெண்ணின் உடல்.. 3 நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடிப்பு..!சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த கணவன், மனைவி மற்றும் அவர்களின் இரண்டு வயது குழந்தை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியுள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய அதே மாநிலத்தை சேர்ந்த 5 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், காணாமல் போன பெண்ணின் உடலை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com