வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (09:52 IST)

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...

trumph
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்ததிலிருந்தே பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். குறிப்பாக தங்களுக்கு பிடிக்காத ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு அதிகப்படியான வரிகளை விதித்து வருகிறார். ரஷ்யாவில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவுக்கு கூட சமீபத்தில் 500 சதவீதம் வரியை விதித்தார்.

ஒருபக்கம் எண்ணெய் வளம் மிக்க நாடுகளை கைப்பற்றும் நடவடிக்கைகளில் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈடுபட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் வெனிசுலா அதிபரையும் அவரின் மனைவியையும் அமெரிக்க படையினர் சிறைபிடித்தனர். போதை மருந்து கடத்தலை வெனிசுலா அதிபர் ஊக்குவிக்கிறார். அமெரிக்காவில் பெருமளவு போதை மருந்து புழங்குவதற்கு வெனிசுலா அதிபர்தான் காரணம் என டிரம்ப் சொன்னாலும் வெனிசுலாவில் அதிக எண்ணெய் வளம் இருப்பதால்தான் அமெரிக்கா அந்த நாட்டை கைப்பற்ற நினைக்கிறது என அரசியல் விமர்சனங்கள் சொன்னார்கள்.

அதை நிரூபிப்பது போல அதிக எண்ணெய் வளம் கொண்ட கிரின்லாந்தை நாங்கள் கைப்பற்றுவோம் என டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் கூறியிருந்தார். இதற்கு உலக நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால், அதில் அவர் உறுதியாக இருக்கிறார்.
ஒரு பக்கம் ஈரம் நாட்டில் தற்போது நடைபெற்று வரும் மக்கள் போராட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு அமெரிக்கா ஈரான் அரசையும் அமெரிக்க கட்டப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறது.


இந்நிலையில் கரீபியன் கடல் பகுதியில் சென்ற வெனிசுலாவிற்கு சொந்தமான கச்சா எண்ணெய் கப்பல் ஒன்றை அமெரிக்க படைகள் பறிமுதல் செய்திருக்கிறது. வெனிசுலாவில் இருந்து பிற நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் கப்பல்களை அமெரிக்கா தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...உலகமெங்கும் உள்ள தமிழ் மக்கள் இன்று மாட்டுப்பொங்கலை கொண்டாடவிருக்கிறார்கள்.

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!தெற்கு இரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, குறைந்த அளவிலான பயணிகள் வருகை காரணமாக 2026 ஜனவரி 19 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படவிருந்த சில பொங்கல் திருவிழா சிறப்பு இரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

தவெக பக்கம் சாயும் காங்கிரஸ்.. திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ரகசிய ஆலோசனைகள்..!

தவெக பக்கம் சாயும் காங்கிரஸ்.. திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ரகசிய ஆலோசனைகள்..!விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையான ஆதரவை வழங்கியது, தமிழக ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த அதிரடி மாற்றத்தை தொடர்ந்து, திமுக தலைமை தனது கூட்டணி வியூகத்தை மாற்றியமைக்க சில ரகசிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததன் அரசியல் பின்னணி இதுவா?

‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததன் அரசியல் பின்னணி இதுவா?விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட தணிக்கை விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. வெறும் ஒரு திரைப்படத்திற்கான ஆதரவாக இதை பார்க்காமல், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஒரு முக்கிய நகர்வாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.

தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி.. ராகுல் காந்தி திட்டவட்ட முடிவா?

தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி.. ராகுல் காந்தி திட்டவட்ட முடிவா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக அரசியல் களம் பெரும் மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி உருவாகுமா என்ற கேள்வி தற்போது விவாத பொருளாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com