பெண்களுக்கு 2 ஆயிரம், குடும்பத்துக்கு 2500!.. ராகுல்காந்தி வாக்குறுதி!...
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று ராணிப்பேட்டை பொன்னேரியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
தமிழ்நாட்டுக்கு ஒவ்வொருமுறை வரும்போதும் நான் பெருமையாக கருதுகிறேன்.. பலமுறை இங்கே வந்திருக்கிறேன்.. எனக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் நல்ல உறவு உண்டு.. நேற்று மத்திய அரசு கொண்டுவந்த பெண்கள் மசோதாவிற்குள் தொகுதி மறுவரையறைஒளிந்திருந்தது. அதன் நோக்கம் ஒன்றியத்தில் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைப்பதுதான். குறிப்பாக தென் மாநிலங்களில் வலிமையை குறைக்க அவர்கள் திட்டமிட்டனர். அதனால் நாடாளுமன்றத்தில் அந்த மசோதாவை நாங்கள் தோற்கடித்தோம்.
தமிழ்நாட்டை பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ் தொட முடியாது. ஒருபக்கம் அதிமுகவையும் மோடி அழித்துவிட்டார். இந்த தேர்தலில் நாங்கள் சில முக்கிய வாக்குறுதிகளை முன் வைக்கிறோம்.
ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணின் வங்கி கணக்கிலும் 2000 ரூபாய் செலுத்தப்படும்.
முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் 2000 ரூபாய் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்..
கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் 2000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை கொடுக்கப்படும்.
உணவு பாதுகாப்புக்காக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆதரவாக மாதம் 2500 வழங்கப்படும்..
அனைத்து அரசு காலிப்பணியிடங்களும் 300 நாட்களுக்குள் நிரப்பப்படும்
குரூப் சி மற்றும் குரூப் டி பணிகளில் உள்ளூர் மக்களுக்கு 60 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்
பெண்கள் முதல் முறையாக சொத்து பதிவு செய்யும்போது பத்திர பதிவு கட்டணம் முற்றிலுமாக இலவசம்’ போன்ற வாக்குக்றுதிகளை ராகுல் அளித்தார்.