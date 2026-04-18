சனி, 18 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: சனி, 18 ஏப்ரல் 2026 (15:00 IST)

பெண்களுக்கு 2 ஆயிரம், குடும்பத்துக்கு 2500!.. ராகுல்காந்தி வாக்குறுதி!...

radhul gandhi
மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று ராணிப்பேட்டை பொன்னேரியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:

தமிழ்நாட்டுக்கு ஒவ்வொருமுறை வரும்போதும் நான் பெருமையாக கருதுகிறேன்.. பலமுறை இங்கே வந்திருக்கிறேன்.. எனக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் நல்ல உறவு உண்டு.. நேற்று மத்திய அரசு கொண்டுவந்த பெண்கள்  மசோதாவிற்குள் தொகுதி மறுவரையறைஒளிந்திருந்தது. அதன் நோக்கம் ஒன்றியத்தில் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைப்பதுதான். குறிப்பாக தென் மாநிலங்களில் வலிமையை குறைக்க அவர்கள் திட்டமிட்டனர். அதனால் நாடாளுமன்றத்தில் அந்த மசோதாவை நாங்கள் தோற்கடித்தோம்.

தமிழ்நாட்டை பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ் தொட முடியாது. ஒருபக்கம் அதிமுகவையும் மோடி அழித்துவிட்டார். இந்த தேர்தலில் நாங்கள் சில முக்கிய வாக்குறுதிகளை முன் வைக்கிறோம்.

ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணின் வங்கி கணக்கிலும் 2000 ரூபாய் செலுத்தப்படும்.

முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் 2000 ரூபாய் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்..

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதம் 2000 ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை கொடுக்கப்படும்.

உணவு பாதுகாப்புக்காக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆதரவாக மாதம் 2500 வழங்கப்படும்..

அனைத்து அரசு காலிப்பணியிடங்களும் 300 நாட்களுக்குள் நிரப்பப்படும்

குரூப் சி மற்றும் குரூப் டி பணிகளில் உள்ளூர் மக்களுக்கு 60 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்

பெண்கள் முதல் முறையாக சொத்து பதிவு செய்யும்போது பத்திர பதிவு கட்டணம் முற்றிலுமாக இலவசம்’ போன்ற வாக்குக்றுதிகளை ராகுல் அளித்தார்.

ரோட்டில் பிரச்சாரம் பண்றது பழைய ஃபார்மேட்!.. இப்படி சொல்லிட்டாரே விஜய்!..

ரோட்டில் பிரச்சாரம் பண்றது பழைய ஃபார்மேட்!.. இப்படி சொல்லிட்டாரே விஜய்!..தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து அவரின் பிரச்சாரங்களை ரத்து செய்து வருகிறார்.

கொளத்தூர், திருவல்லிக்கேணி தொகுதி பக்கம் போகாதது ஏன்?.. விஜய் பதில் சொல்வாரா?..

கொளத்தூர், திருவல்லிக்கேணி தொகுதி பக்கம் போகாதது ஏன்?.. விஜய் பதில் சொல்வாரா?..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை துவங்கிய பின் விக்கிரவாண்டியில் நடந்த முதல் தவெக மாநாட்டில் பேசிய விஜய் ‘திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே’ என்று பேசினார்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 2 சதவீதம் அகவிலைப்படி உயர்வு.. அமைச்சரவை ஒப்புதல்..!மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை சமாளிக்க, அரசு ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திமுகவுக்கு பிரச்சாரம்!. களத்தில் இறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!...

திமுகவுக்கு பிரச்சாரம்!. களத்தில் இறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!...தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது.

மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்: பிரதமர் மோடி

மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்: பிரதமர் மோடிமக்களவையில் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டுடன் தொடர்புடைய 131-வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த மசோதாவை ஆதரிக்காததற்காக எதிர்க்கட்சிகள் "தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் வருந்துவார்கள்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

