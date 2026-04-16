வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : வியாழன், 16 ஏப்ரல் 2026 (12:11 IST)

சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் பிரச்சனை சரியாக 4 வருடங்கள் ஆகும்!.. பகீர் தகவல்!..

இந்திய மக்களின் LPG கேஸ் தேவையில் ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து 90 சதவீதம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அந்த கப்பல்கள் ஹார்மோஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே பெறப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக ஹார்மோஸ் ஜலசந்தி வழியாக கப்பல் போக்குவரத்து தடைப்பட்டிருப்பதால் இறக்குமதியின் அளவு 55 சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது.

இதன் காரணமாக இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் கடந்த பல நாட்களாகவே சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக வணிக சிலிண்டர் கிடைக்காததால் பல ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.. எனவே மாற்று வழிகளை மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது..

கச்சா எண்னெய், கேஸ் சிலிண்டர் இறக்குமதிக்கு ஒரே நாட்டை நம்பியிருக்காமல் மற்ற நாடுகளில் இருந்தும் பெறுவது, மற்ற நாடுகளின் கடல் வழித்தடங்களை பயன்படுத்துவது, உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வது போன்ற மாற்று வழிகளை மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது..

அதேநேரம் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் வினியோகம் சரியாக 3 முதல் 4 ஆண்டுகள் வரை ஆகும் என மத்திய அரசு அதிகாரிகள் கூறியிருக்கிறார்கள்..

திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைமை தான் எங்களுடைய நிலைமையும்: வானதி சீனிவாசன்

திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைமை தான் எங்களுடைய நிலைமையும்: வானதி சீனிவாசன்தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், பாஜக தேசிய மகளிரணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் அளித்துள்ள பேட்டி அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

1 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. பள்ளி திறக்கப்படும் தேதி என்ன?

1 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கோடை விடுமுறை அறிவிப்பு.. பள்ளி திறக்கப்படும் தேதி என்ன?தமிழகத்தில் 1 முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது.

மறுவரையறை மசோதாவை எரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. தமிழகம் முழுவதும் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம்..!

மறுவரையறை மசோதாவை எரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. தமிழகம் முழுவதும் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம்..!மக்களவைத் தொகுதிகள் மறுவரையறை செய்யப்படுவதை கண்டித்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று நாமக்கல்லில் கருப்புச் சட்டை அணிந்து, கருப்புக்கொடி ஏற்றி, அந்த மசோதாவை எரித்து தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தார். மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ள 131-வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா, மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 543-லிருந்து 850 வரை அதிகரிக்க வகை செய்கிறது.

வெளியாகிவிட்டது CBSE 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. மீண்டும் தேர்வு எழுத யார் யாருக்கு அனுமதி?

வெளியாகிவிட்டது CBSE 10-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. மீண்டும் தேர்வு எழுத யார் யாருக்கு அனுமதி?CBSE 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக 'இரண்டு பொதுத்தேர்வு' முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020ன் பரிந்துரைப்படி, மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை மேம்படுத்த இந்த முறை வழிவகுக்கிறது. நேற்று வெளியான முதல் பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு, மாணவர்கள் மே மாதம் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது தேர்வில் பங்கேற்கலாம்.

