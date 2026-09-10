ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...
ஹாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சிட்னி ஸ்வீனி, விளையாட்டு சார்ந்த பெட்டிங் நிறுவனமான 'நோவிக்' விளம்பரம் ஒன்றில் நிர்வாணமாக நடித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் சர்ச்சையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கால்பந்து, கூடைப்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டு பொருட்களை கொண்டு தன் உடல் உறுப்புகளை மறைத்தவாறு அவர் தோன்றும் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.
இந்த விளம்பரத்திற்கு இணையத்தில் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு என இருவேறு எதிர்வினைகள் எழுந்துள்ளன. ஒரு தரப்பினர் இது முற்றிலும் விளம்பரத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட புதுமையான மற்றும் துணிச்சலான உத்தி என்று பாராட்டி வருகின்றனர். ஆனால், மற்றொரு தரப்பினரோ பிரபல நடிகைகள் இது போன்ற கவர்ச்சி விளம்பரங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்வது நாகரிகமற்றது என்றும், இளம் தலைமுறையினரிடம் இது தவறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், தேவையற்ற சர்ச்சைகளையும் கூச்சல்களையும் தவிர்த்துவிட்டு விளையாட்டின் மீது மட்டும் முழு கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த விளம்பரத்தின் நோக்கம் என்று நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி விளக்கம் அளித்துள்ளார். எவ்வாறாயினும், ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் தற்போது இந்த நிர்வாண விளம்பர பிரச்சாரம் தான் ஹாட் டாபிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva