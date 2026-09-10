  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. உலக ‌சி‌னிமா
  4. Sydney Sweeney's Bold Nude Ad Sparks Massive Controversy and Debate Online
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (17:10 IST)

ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...

சிட்னி ஸ்வீனி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (17:10 IST)
google-news
ஹாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சிட்னி ஸ்வீனி, விளையாட்டு சார்ந்த பெட்டிங் நிறுவனமான 'நோவிக்' விளம்பரம் ஒன்றில் நிர்வாணமாக நடித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் சர்ச்சையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கால்பந்து, கூடைப்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டு பொருட்களை கொண்டு தன் உடல் உறுப்புகளை மறைத்தவாறு அவர் தோன்றும் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.
 
இந்த விளம்பரத்திற்கு இணையத்தில் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு என இருவேறு எதிர்வினைகள் எழுந்துள்ளன. ஒரு தரப்பினர் இது முற்றிலும் விளம்பரத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட புதுமையான மற்றும் துணிச்சலான உத்தி என்று பாராட்டி வருகின்றனர். ஆனால், மற்றொரு தரப்பினரோ பிரபல நடிகைகள் இது போன்ற கவர்ச்சி விளம்பரங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்வது நாகரிகமற்றது என்றும், இளம் தலைமுறையினரிடம் இது தவறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
 
இதற்கிடையில், தேவையற்ற சர்ச்சைகளையும் கூச்சல்களையும் தவிர்த்துவிட்டு விளையாட்டின் மீது மட்டும் முழு கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த விளம்பரத்தின் நோக்கம் என்று நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி விளக்கம் அளித்துள்ளார். எவ்வாறாயினும், ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் தற்போது இந்த நிர்வாண விளம்பர பிரச்சாரம் தான் ஹாட் டாபிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...

ஹாலிவுட் நடிகையின் நிர்வாண விளம்பரம்.. ரசிகர்களின் ஆதரவும் எதிர்ப்பு...ஹாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சிட்னி ஸ்வீனி, விளையாட்டு சார்ந்த பெட்டிங் நிறுவனமான 'நோவிக்' விளம்பரம் ஒன்றில் நிர்வாணமாக நடித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் சர்ச்சையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கால்பந்து, கூடைப்பந்து மற்றும் டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டு பொருட்களை கொண்டு தன் உடல் உறுப்புகளை மறைத்தவாறு அவர் தோன்றும் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு எதிராக பிரபல இசை நிறுவனமான சரிகம தொடர்ந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..

கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது? மருத்துவமனையின் அறிக்கை..சென்னை கொளத்தூர் தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரான வி.எஸ். பாபுவுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனை காரணமாக அவர் கடந்த செப்டம்பர் 9ஆம் தேதியன்று சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...

இளையராஜாவோட் சொத்தை பறிமுதல் பண்ணனும்!.. சரிகம நிறுவனம் வழக்கு!...இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மற்றும் சரிகம ஆடியோ நிறுவனத்திற்கும் இடையே 134 திரைப்படங்களின் இசை மற்றும் ஒலிப்பதிவு காப்புரிமை தொடர்பான வழக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது .

மண்டாடி படம் எப்படி இருக்கு?.. ரசிகர்கள் சொல்வ்து என்ன?...

மண்டாடி படம் எப்படி இருக்கு?.. ரசிகர்கள் சொல்வ்து என்ன?...நடிகர் சூரி கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் மண்டாடி திரைப்படம் இன்று காலை திரையரங்குகளில் வெளியானது.