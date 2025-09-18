இந்தி படத்தில் நடிக்க 530 கோடி ரூபாய் சம்பளம்… சிட்னி ஸ்வீனிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ஆஃபர்!
ஹாலிவுட்டின் சமீபத்தைய கனவுக் கன்னியான சிட்னி ஸ்வீனி அடுத்தடுத்து சூப்பர்ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து சென்சேஷனல் நடிகையாக வலம் வருகிறார். இந்நிலையில் அடுத்து வரும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தின் கதாநாயகியாக நடிக்கப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தை டூன் பட இயக்குனர் டென்னிஸ் வில்லுவனே இயக்கவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஹாலிவுட்டைத் தாண்டியும் உலகளவில் ரசிகர்களை ஈர்த்துள்ள சிட்னி ஸ்வீனியை ஒரு பாலிவுட் படத்தில் நடிக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பாலிவுட்டில் இயங்கும் ஒரு முன்னணித் தயாரிப்பு சிட்னியைத் தங்கள் படத்தில் நடிக்கவைக்க 45 மில்லியன் பவுண்ட் (530 கோடி ரூபாய்) தர முன்வந்துள்ளதாக ஒரு ஆஃபரைக் கொடுத்துள்ளது. இந்த படத்தின் ஸ்வீனி ஒரு அமெரிக்க பிரபலமாக நடிக்கவுள்ளதாகவும், அவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு பிரபலத்தின் காதலில் விழுவது போலவும் கதை எழுதப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.