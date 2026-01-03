சனி, 3 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (12:24 IST)

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!

ஹாலிவுட் நடிகையை சந்தித்த நதியா.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம்..!
தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் இளைஞர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை நதியா, தற்போது ஹாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகை நிக்கோல் கிட்மேனைநேரில் சந்தித்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 
 
ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த நிக்கோல் கிட்மேன், ஆறு கோல்டன் குளோப் விருதுகளை வென்ற உலகப்புகழ் பெற்ற கலைஞர் ஆவார். ஆஸ்திரேலியாவில் தனக்கு பிடித்த ஒரே நடிகை அவர்தான் என்றும், அவரை சந்தித்தது ஒரு இனிமையான விருந்தாக அமைந்தது என்றும் நதியா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்த சந்திப்பின் போது நிக்கோல் கிட்மேனின் எளிமையை கண்டு வியந்ததாக நதியா குறிப்பிட்டுள்ளார். நதியாவை விட நிக்கோல் கிட்மேன் மிகவும் உயரமாக இருந்த போதிலும், புகைப்படத்திற்காக அவர் சற்று குனிந்து நின்றது நதியாவை நெகிழ செய்துள்ளது.
 
"அவர் மிகவும் அன்பானவர் மற்றும் அழகானவர்; இவ்வளவு பெரிய உயரத்தில் இருந்தும் அவர் காட்டிய எளிமை ஆச்சரியமாக இருந்தது" என்று நதியா பாராட்டியுள்ளார். இந்த அழகிய புகைப்படத்தைக் கண்ட ரசிகர்கள், 'இருவருமே என்றும் இளமை மாறாத அழகிகள்' எனப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?

’துரந்தர்’ திரைப்படத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்த முதல்வர்.. என்ன காரணம்?நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சரித்திரம் படைத்து வருகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் 1000 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கியுள்ள இத்திரைப்படம், உலக அளவில் இதுவரை 1100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?

80ஸ் நடிகர்களின் காதல் கதைகள்.. ரஜினி முதல் ராமராஜன் வரை இத்தனை லவ் ஸ்டோரியா?காதல் இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா என்பது போல் இன்றைய சூழ் நிலை மாறி விட்டது.

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!

தன்னடக்கத்துடன் இருங்கள்; காடு உங்களுக்கான சரியான இடத்தை காட்டும்.. ரிமா கல்லிங்கள் புத்தாண்டு தத்துவம்..!மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான ரிமா கல்லிங்கள், 2026 புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு ஆழமான வாழ்க்கை தத்துவத்தை தனது ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?

விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. சாதனை படைக்குமா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?

ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் 'துரந்தர்' திரைப்படத்தில், பலோச் சமூகம் குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வசனங்கள் நீக்கப்பட்டு, புதிய பதிப்பு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com