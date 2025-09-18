வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (16:20 IST)

பாலிவுட் படத்தில் நடிக்கும் ஹாலிவுட் நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளமா? ஆச்சரிய தகவல்..!

ஹாலிவுட்டில் மிகவும் பிரபலமான நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி, பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிலும், இந்த அறிமுக படத்துக்காக அவருக்கு ரூ. 530 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
28 வயதான சிட்னி ஸ்வீனி, 2009-ல் 'ஹீரோஸ்' என்ற தொலைக்காட்சி தொடர் மூலம் ஹாலிவுட்டில் அறிமுகமானார். பின்னர், 2010-ஆம் ஆண்டில் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார். குறுகிய காலத்திலேயே உலக அளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார்.
 
பாலிவுட்டின் ஒரு முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனம், பெரிய பொருட்செலவில் ஒரு புதிய திரைப்படத்தை தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் ஒரு அமெரிக்க பெண்ணாக நடிக்க சிட்னி ஸ்வீனியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக பிரிட்டிஷ் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.
 
அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ள இந்தப்படத்தில், கதாநாயகனின் காதலியாக சிட்னி ஸ்வீனி நடிக்கவிருக்கிறார். இந்த பாத்திரத்திற்காக அவருக்கு ரூ. 530 கோடி சம்பளம் பேசப்பட்டதாக தெரிகிறது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நியூயார்க், லண்டன், பாரிஸ், துபாய் போன்ற சர்வதேச நகரங்களில் நடைபெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
எனினும், இது குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் சிட்னி ஸ்வீனி தரப்பில் இருந்து இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

