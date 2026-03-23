திங்கள், 23 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சின்னத்திரை
  3. தொலைக்காட்சி
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (21:09 IST)

குக் வித் கோமாளி சீசன் 7: புதிய நடுவராகக் களமிறங்கும் 90ஸ் நாயகி ரோஜா..

குக் வித் கோமாளி சீசன் 7: புதிய நடுவராகக் களமிறங்கும் 90ஸ் நாயகி ரோஜா..
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரியாலிட்டி ஷோக்களில், சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களின் பேராதரவைப் பெற்ற நிகழ்ச்சி என்றால் அது குக் வித் கோமாளி மட்டுமே. இந்த நிகழ்ச்சி வழக்கமான, சீரியஸான சமையல் நிகழ்ச்சியாக இல்லாமல், சமையலோடு சேர்த்து முழுக்க முழுக்க காமெடி அதகளங்களைக் கொண்டு செல்லப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி என்பதால் இதற்கு ரசிகர்கள் அதிகம்.
 
குக் வித் கோமாளி 6 சீசன்களை கடந்து தற்போது 7வது சீசன்  துவங்க உள்ளது.இதற்கான ப்ரமோ வீடியோ வெளியானது. வழக்கமாக நிகழ்ச்சியின் ஆஸ்தான நடுவர்களான செஃப் தாமு, கடந்த சீசன்களில் கலக்கிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் செஃப் கௌஷிக் ஆகியோருடன் இணைந்து, தற்போது 4-வது நடுவராகப் பிரபல முன்னணி நடிகை ரோஜா களமிறங்கியுள்ளார். இதற்கான பிரம்மாண்ட அறிமுகம் இன்று வெளியான ப்ரோமோ வீடியோவில் இடம்பெற்று சின்னத்திரை ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
 
அவரது இந்த நீண்ட கால அனுபவமும், கலகலப்பான நகைச்சுவை உணர்வும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்குக் கூடுதல் பலத்தைச் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

’துரந்தர் 3’ வரும் ஜூன் மாதம் ரிலீஸா? வெளியான வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு..!

’துரந்தர் 3’ வரும் ஜூன் மாதம் ரிலீஸா? வெளியான வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு..!ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ள 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தை தொடர்ந்து, அதன் மூன்றாம் பாகம் குறித்த செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

4 நாட்களில் 761 கோடி வசூல்!.. ஆயிரம் கோடி வசூலை நெருங்கும் துரந்தர் 2...

4 நாட்களில் 761 கோடி வசூல்!.. ஆயிரம் கோடி வசூலை நெருங்கும் துரந்தர் 2...பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்த கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு பெற்றது.

25 கிலோ மீட்டர் அப்பு.. 25 கிலோமீட்டர்!. தோனியை புகழ்ந்த SK-வை பங்கம் பண்ணிய மாறன்.

25 கிலோ மீட்டர் அப்பு.. 25 கிலோமீட்டர்!. தோனியை புகழ்ந்த SK-வை பங்கம் பண்ணிய மாறன்.அமரன் திரைப்படத்தின் மெகா வெற்றி நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் இமேஜை மாற்றியிருக்கிறது.

28 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதம்.. 'துரந்தர் 2' நடிகரின் நெகிழ்ச்சியான பதிவு..!

28 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதம்.. 'துரந்தர் 2' நடிகரின் நெகிழ்ச்சியான பதிவு..!பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் கௌரவ் கேரா, ரன்வீர் சிங்கின் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தில் 'முகமது ஆலம்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் டெல்லியிலிருந்து மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தபோது தனது பெற்றோருக்கு எழுதிய உருக்கமான கடிதத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..

துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் கபூர் நடித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு இந்திய உளவாளி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com