Last Modified: Sunday, 24 May 2026 (17:01 IST)

ஆகஸ்ட் மாதம் ஷூட்டிங் ஓவர்!.. வாரணாசி ரிலீஸ் எப்போது?.. புது அப்டேட்!..

Publish: Sun, 24 May 2026 (17:01 IST) Updated: Sun, 24 May 2026 (17:04 IST)
பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமாவில் முக்கிய இயக்குனராக மாறியிருப்பவர் ராஜமௌலி. தெலுங்கில் உருவான பாகுபலி மற்றும் பாகுபலி 2 படங்கள் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் நல்ல வசூலை பெற்றது. குறிப்பாக பாகுபலி 2 திரைப்படம் 1500 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

அதன்பின் ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தை இயக்கினார் ராஜமௌலி. இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு பாடலுக்கு ஆஸ்கார் விருதும் கிடைத்தது. தற்போது மகேஷ் பாபுவை வைத்து வாரணாசி படத்தை இயக்கி வருகிறார் ராஜமவுலி. இந்த படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. ராமாயண காலத்தில் கதை நடப்பது போல இந்த படத்தின் கதையை உருவாக்கியிருக்கிறார் ராஜமௌலி..

இந்த படத்தில் இடம் பெற்ற ஒரு பிரம்மாண்ட பாடல் காட்சியை ஹைதராபாத்தில் செட் அமைத்து படக்குழு படம் பிடித்து வருகிறது. இந்த படத்தின் ஒட்டுமொத்த படப்பிடிப்பையும் வருகிற ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் முடிக்க படக்குழு திட்டமிட்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த படம் 2027ம் வருடம் ஏப்ரல் 7ம் தேதி உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

