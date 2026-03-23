Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (21:52 IST)

4 நாட்களில் 28.3 கோடி வசூல்!.. வசூலை அள்ளும் யூத்!...

காமெடி நடிகர் கருணாஸின் மகன் கென். அசுரன், வாரிசு உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார். கடந்த சில வருடங்களாகவே வெற்றிமாறன் மற்றும் தனுஷ் ஆகியோர் இயக்கிய சில படங்களில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்திருக்கிறார்

கென்னுக்கு நடிகராக வேண்டும் என்பதை விட இயக்குனராவதில் அதிக விருப்பம். எனவே இளசுகளுக்கு ஏற்றபடி ஒரு கதையை உருவாக்கி படத்தை இயக்கியும் முடித்தார்.
அப்படி வெளியான யூத் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக இந்த படத்தில் ஜீவி பிரகாஷ் கொடுத்த இசை இளசுகளை கவர்ந்திருக்கிறது
. 5 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படம் கடந்த நான்கு நாட்களில் 28.3 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ள 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தை தொடர்ந்து, அதன் மூன்றாம் பாகம் குறித்த செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்த கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு பெற்றது.

அமரன் திரைப்படத்தின் மெகா வெற்றி நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் இமேஜை மாற்றியிருக்கிறது.

பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் கௌரவ் கேரா, ரன்வீர் சிங்கின் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தில் 'முகமது ஆலம்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் டெல்லியிலிருந்து மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தபோது தனது பெற்றோருக்கு எழுதிய உருக்கமான கடிதத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் கபூர் நடித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு இந்திய உளவாளி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை.

