வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (12:53 IST)

12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்பேக் கொடுக்கும் ரோஜா! சிறப்பு வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு

12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்பேக் கொடுக்கும் ரோஜா! சிறப்பு வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு
90கள் காலகட்டத்தில் ஒரு முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் நடிகை ரோஜா. செம்பருத்தி திரைப்படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான ரோஜா தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்தார். செம்பருத்தி படத்தில் ஒரு புதுமுக ஹீரோயினை தேடிக் கொண்டிருந்த செல்வமணிக்கு திருமண ஆல்பத்தில் கிடைத்தவர்தான் ரோஜா. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ரோஜா மிகவும் கருப்பாக இருப்பார்.
 
செம்பருத்தி படத்தில் ஒரு மீனவ குடும்ப பெண்ணாக தன் ஹீரோயினை வடிவமைத்த செல்வமணிக்கு இப்படிப்பட்ட பெண் தான் ஹீரோயினாக வேண்டும் என ரோஜாவை கமிட் செய்தார். அதுவே அவருடைய வாழ்க்கை முழுமைக்கும் ஒரு சரியான தேர்வாக இருந்தது. அதிலிருந்து ரஜினி, சத்யராஜ், பிரபு, கார்த்திக் என 90களில் கொடிகட்டி பறந்த முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆரம்பித்தார்.
 
தமிழ் மட்டுமில்லாமல் தெலுங்கு, கன்னடம் என பிறமொழிகளிலும் தன்னுடைய ஆளுமையை நிருபித்தார். குறிப்பாக தெலுங்கில் ஒரு டாப் ஹீரோயினாகவே வலம் வந்தார். அப்படியே அங்கேயே செட்டிலானார் ரோஜா. திருமணத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் இருந்து விலகிய ரோஜா அரசியலில் குதித்தார். கடந்த ஆட்சியில் எம்பியாக இருந்து ஆந்திராவையே அலறவிட்டார்.
 
அசால்ட்டாக கபடி விளையாடிக் கொண்டும், டான்ஸ் ஆடிக் கொண்டும் பொது இடங்களில் மக்களை உற்சாகப்படுத்தி வந்தார். இப்போது ஆட்சி மாறியதால் மீண்டும் சினிமாவில் கம்பேக் கொடுக்க இருக்கிறார் ரோஜா. அதுவும் கங்கை அமரன் கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் லெனின் பாண்டியன் படத்தில் ஒரு முக்கிய கேரக்டரில் நடிக்கிறார் ரோஜா. பாலச்சந்திரன் என்பவர் அந்த படத்தை இயக்குகிறார்.
 
சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தான் அந்தப் படத்தை தயாரிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் 12 வருடங்களுக்கு பிறகு ரோஜா சினிமாவில் கம்பேக் கொடுக்கிறார். ரோஜாவை வரவேற்கும் வகையில் பட நிறுவனம் ரோஜாவுக்காக சிறப்பு வீடியோவையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

வித்தியாசமான டிசைனர் ஆடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி!

வித்தியாசமான டிசைனர் ஆடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி!தமிழ் சினிமாவில் குறுகிய காலகட்டத்தில் டப்ஸ்மாஷ், குறும்படம் ஆகியவற்றில் நடித்து பெரிய ஹீரோங்களுக்கு ஈடாக பிரபலமானவர் நடிகை அதுல்யா ரவி. அவர் நடித்த பல குறும்படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால் இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி இயக்கிய "ஏமாளி" படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஒன்றில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது.

கூந்தலலை காற்றிலாட க்யூட் போஸ் கொடுத்த க்ரீத்தி ஷெட்டி!

கூந்தலலை காற்றிலாட க்யூட் போஸ் கொடுத்த க்ரீத்தி ஷெட்டி!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

அரிவாள எடுத்துட்டு எங்கப்பா என்னத் துரத்துவாரு… பைசன் பார்த்து சிலாகித்த சீமான்!

அரிவாள எடுத்துட்டு எங்கப்பா என்னத் துரத்துவாரு… பைசன் பார்த்து சிலாகித்த சீமான்!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

ரிலீஸூக்கு முன்பே 110 கோடி ரூபாய் வியாபாரம் செய்த காஞ்சனா 4- ஆச்சர்யத் தகவல்!

ரிலீஸூக்கு முன்பே 110 கோடி ரூபாய் வியாபாரம் செய்த காஞ்சனா 4- ஆச்சர்யத் தகவல்!தனது திரை பயணத்தை டான்ஸ் மாஸ்டராக துவங்கி, நடிகராக, சிறந்த இயக்குனராக வலம் வருகிறார். இவரது நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் விசித்திரமான பல வெற்றி படங்களை தமிழில் கொடுத்துள்ளார். அப்படங்களில் ஒன்று தான் அவரது இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற “முனி”. இப்படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் “காஞ்சனா” என்ற பெயரிலும் பிறகு “காஞ்சனா-2 “ என வெளியான அனைத்து பாகங்களிலும் லாரன்ஸ் வெறித்தனமாக நடித்து உள்ளார்.

ஓடிடி ரிலீஸில் சாதனைப் படைத்த தனுஷின் இட்லி கடை..!

ஓடிடி ரிலீஸில் சாதனைப் படைத்த தனுஷின் இட்லி கடை..!தனுஷ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் உருவான ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com