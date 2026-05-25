  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Udhayanidhi Stalin Set for Silver Screen Comeback with Kamal Haasan's Production After DMK's Election Defeat
Written By
Last Modified: Monday, 25 May 2026 (12:25 IST)

உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?

உதயநிதி ஸ்டாலின்
Publish: Mon, 25 May 2026 (12:25 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (12:26 IST)
google-news
அரசியல் களத்திலிருந்து மீண்டும் சினிமா உலகிற்குத் திரும்புகிறார் திமுகவின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான உதயநிதி ஸ்டாலின். 
 
மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசனின் சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல்' தயாரிக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் அவர் கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளதாக தற்போதைய புதிய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டிலேயே கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில், 'கிடாரி' பட இயக்குநர் பிரசாத் முருகேசன் இயக்கத்தில் உதயநிதி நடிப்பதாக ஒரு படம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. முதற்கட்ட பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், உதயநிதி திடீரென விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றதால், தனது நடிப்பு பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாக அறிவித்தார். அவர் நடிப்பில் வெளியான 'மாமன்னன்' திரைப்படமே அவரது கடைசி படமாக அமைந்தது.
 
இந்நிலையில், அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும் உதயநிதி, மீண்டும் கலைத்துறையில் கவனம் செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே பாதியில் நின்ற கமல்ஹாசனின் அதே படத்திலா அல்லது முற்றிலும் புதிய கதையிலா அவர் நடிக்க போகிறார் என்பது குறித்த இறுதி முடிவு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், 
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

பிறந்தநாள் காணும் கார்த்தி: ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக வெளியான கார்த்தி 30 மாஸ் அப்டேட்!

பிறந்தநாள் காணும் கார்த்தி: ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக வெளியான கார்த்தி 30 மாஸ் அப்டேட்!தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமான முதல் படத்திலேயே முத்திரை பதித்து, இன்று பாக்ஸ் ஆபீஸ் நாயகனாக வலம் வரும் நடிகர் கார்த்தி இன்று தனது 49-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு திரையுலக

உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?

உதயநிதி படத்தை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கின்றாரா? எப்போது படப்பிடிப்பு?அரசியல் களத்திலிருந்து மீண்டும் சினிமா உலகிற்குத் திரும்புகிறார் திமுகவின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான உதயநிதி ஸ்டாலின்.

கருப்பு 10 நாட்களில் ரூ.250 கோடி! அமரன் சாதனையை முறியடிக்குமா?

கருப்பு 10 நாட்களில் ரூ.250 கோடி! அமரன் சாதனையை முறியடிக்குமா?தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான சூர்யா நடிப்பில், ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள 'கருப்பு' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் புதிய சரித்திரத்தைப் படைத்து வருகிறது. நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு

ஆகஸ்ட் மாதம் ஷூட்டிங் ஓவர்!.. வாரணாசி ரிலீஸ் எப்போது?.. புது அப்டேட்!..

ஆகஸ்ட் மாதம் ஷூட்டிங் ஓவர்!.. வாரணாசி ரிலீஸ் எப்போது?.. புது அப்டேட்!..பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமாவில் முக்கிய இயக்குனராக மாறியிருப்பவர் ராஜமௌலி.

விஜய் சேதுபதி வைக்கும் 2 கோரிக்கைகள்!.. நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர் விஜய்?...

விஜய் சேதுபதி வைக்கும் 2 கோரிக்கைகள்!.. நிறைவேற்றுவாரா முதல்வர் விஜய்?...நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய்.