வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 20 மார்ச் 2026 (21:42 IST)

சார் எனக்கு பயமா இருக்கு!... அதிர வைக்கும் காளிதாஸ் 2 டிரெய்லர் வீடியோ!...

காதல் திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட் ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் பரத். அதன்பின் தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களிலும் நடித்து ஒரு கட்டத்தில் கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக மாறினார். அதேநேரம், புதிய நடிகர்களின் வரால் பரத்துக்கு மார்க்கெட் இல்லாமல் போனது.

பரத்தின் நடிப்பில் உருவாகி 2019ம் வருடம் ரிலீஸான காளிதாஸ் திரைப்படம் பரத்துக்கு ஒரு வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.  ஸ்ரீ செந்தில் என்பவர் இயக்கியிருந்த இந்த திரைப்படம் சஸ்பென்ஸ் கிரைம் திரில்லராக உருவாகியிருந்தது. தற்போது காளிதாஸ் 2 படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் பாகத்தை போலவே இந்த படமும் கிரைம் திரில்லராக உருவாகியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீசெந்தில் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் பவானிஸ்ரீ, அஜய் கார்த்தி, அபர்நதி, கிஷோர், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். வருகிற ஏப்ரல் 10ம் தேதி காளிதாஸ் 2 வெளியாகவுள்ளது.



ஜனநாயகனில் அரசியல் வசனங்கள் கட்!.. சென்சாரில் நடந்தது என்ன?..விஜய் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

சூர்யாதான் எனக்கு ரோல் மாடல்!.. நெகிழ்ந்து பேசிய சிரஞ்சீவி...நடிகர் சூர்யா சினிமாவில் சம்பாதிக்க துவங்கியதும் அகரம் ஃபவுண்டேஷன் என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.

மும்பையில் வீடுகளை விற்ற பிரபுதேவா!.. இவ்வளவு கோடியா?...நடன இயக்குனராக இருந்து நடிகராக மாறியவர் பிரபுதேவா. துவக்கத்தில் சில படங்களில் ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் நடனம் ஆடினார்.

Dhurandhar 2 திரைப்படத்தை தமிழில் மட்டும் பார்க்க முடியாதா? என்ன காரணம்?இந்தியா முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நேற்று வெளியான Dhurandhar 2 திரைப்படம், திரையரங்குகளில் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Weight loss நல்லது தான்.. அதுக்காக இப்படியா? பாடகியின் பரிதாப நிலை..!தைவான் நாட்டுப் பாடகி எல்லா சென் ஜியாஹுவா , சீனாவில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சியில் 'வேக்யூம் பெல்லி' எனும் விசித்திரமான உடற்பயிற்சி முறையை செய்து காட்டியது இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

