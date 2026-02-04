புதன், 4 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. ‌ட்ரெ‌ய்ல‌ர்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (16:03 IST)

அடிப்பொலி1 ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’ டீசர்

அடிப்பொலி1 ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த லெஜெண்ட் சரவணனின் ‘லீடர்’ டீசர்
Legent சரவணனின் நடிப்பில் அடுத்து வெளியாக காத்திருக்கும் புதிய படத்தின் டீசர் ஒன்று இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை காக்கி சட்டை, கொடி ,எதிர்நீச்சல், கருடன் போன்ற படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில்குமார் இயக்கி இருக்கிறார். படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு லீடர் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அப்பாவுக்கும் மகளுக்கும் இருக்கும் பாசத்தை மையமாக வைத்து இந்த படம் உருவாகி இருப்பதாக தெரிகிறது.
 
இந்த நிலையில் தான் படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அந்த வீடியோவை பார்க்கும் பொழுது படம் முழுக்க ஒரு ஆக்சன் திரில்லர் படமாக இருக்கும் என்று தெரிகிறது. ஆக்சன் காட்சிகளில் லெஜெண்ட் சரவணன் ஒரு மாஸ் ஹீரோவாக தன்னை பிரதிபலித்து இருக்கிறார். இந்த டீசர் வெளியான சில மணி நிமிடங்களில் ரசிகர்களின் கவனத்தை பெரிதும் ஈர்த்துள்ளது.
 
டீசரை பார்த்து ரசிகர்கள் அனைவரும் அடி தூள், கருப்பு திரைப்படத்தோடு இந்த படத்தை மோத விடுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி ஆகும், லெஜெண்ட் அண்ணாச்சி வேற லெவலில் இருக்கிறார் என்றெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவான விமர்சனத்தையே கொடுத்து வருகின்றனர். அவர் நடித்த முதல் படமான லெஜன்ட் திரைப்படத்தில் கலவையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டார்.
 
அவருடைய நடிப்பு கொஞ்சம் மெருகேற வேண்டும், ஆக்ஷனில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றெல்லாம் அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால் அதை எல்லாம் இந்த படத்தில் அவர் நிவர்த்தி செய்து இருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஆக்ரோஷமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருப்பதாகவே தெரிகிறது.
 
ஒரு பக்கம் கூலி படத்தின் சாயல் இந்த டீசரில் இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆக மொத்தம் ஆக்‌ஷனில் வெளுத்து வாங்கியிருக்கிறார் நம்ம லெஜெண்ட் சரவணன் அண்ணாச்சி.

தனுஷ் படத்தில் இணைந்த மம்முட்டி.. வேற லெவல் தகவல்..! அப்பா கேரக்டரா?

தனுஷ் படத்தில் இணைந்த மம்முட்டி.. வேற லெவல் தகவல்..! அப்பா கேரக்டரா?அமரன்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் ராஜ் குமார் பெரியசாமி இயக்கும் அடுத்த திரைப்படமான ‘D55’ மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இப்படத்தில் நாயகனாக தனுஷ் நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடிக்கிறார். தற்போது இப்படத்தின் மிக முக்கிய அறிவிப்பாக, மலையாள மெகாஸ்டார் மம்முட்டி ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

வித் லவ் படத்தின் விமர்சனம்: ஒரு வார்த்தையில் சொன்ன ரஜினி

வித் லவ் படத்தின் விமர்சனம்: ஒரு வார்த்தையில் சொன்ன ரஜினிகடந்த ஆண்டு வெளியாகி சூப்பர் ஹிட்டான படம் டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தினை இயக்கிய அபிஷன் ஜீவிந்த் அடுத்து நாயகனாக வித் லவ் படம் மூலம் நாயகனாக அறிமுகம் ஆகிறார்.

நான் அத மன்னிக்கவே மாட்டேன்! திவ்யா குறித்து அணுகுண்டாக வெடித்த பார்வதி

நான் அத மன்னிக்கவே மாட்டேன்! திவ்யா குறித்து அணுகுண்டாக வெடித்த பார்வதிநடந்து முடிந்த பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி ரசிகர்களிடம் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்றது. இந்த சீசன் தொடங்கிய முதல் ஒரு மாதம் மக்கள் வேண்டாம்

ஸ்கிரிப்ட் செலக்‌ஷனா இதான்.. குறி வச்சு தூக்கிய சிவகார்த்திகேயன்

ஸ்கிரிப்ட் செலக்‌ஷனா இதான்.. குறி வச்சு தூக்கிய சிவகார்த்திகேயன்சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் பராசக்தி. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் ஜீவி பிரகாஷ் இசையில் இந்த படம் வெளியானது.

ஒரு தயாரிப்பாளரும் கிடைக்கலயே!.. விஜய் இருந்தவரைதான் அஜித்துக்கு மவுசா?!..

ஒரு தயாரிப்பாளரும் கிடைக்கலயே!.. விஜய் இருந்தவரைதான் அஜித்துக்கு மவுசா?!..ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்து குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 10 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com