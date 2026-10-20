  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. fans are angry with ajithkumar for deva demise
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (10:42 IST)

தேவாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் கூட தெரிவிக்காத அஜித்!.. நன்றி இல்லையா?..

deva ajith
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (10:45 IST)
google-news
இசையமைப்பாளர் தேவா கடந்த 17ம் தேதி மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் மரணமடைந்தார். அவருக்கு ரஜினி, கமல், சிவகார்த்திகேயன் என பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மேலும்,  முன்னாள் நடிகர், இந்நாள் தமிழக முதலமைச்சரான ஜோசப் விஜய் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தியதோடு தேவாவுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் எனவும் அறிவித்தார். அவர் அறிவித்தபடியே 72 குண்டுகள் முழங்க தேவாவின் சொந்த ஊரில் அவரின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது..

நேரில் செல்ல முடியாத திரைப்பிரலங்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் இரங்கல் தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால் நடிகர் அஜித் தேவாவுக்கு எந்த இரங்கலும் தெரிவிக்கவில்லை. அஜித்தின் கெரியரில் முக்கிய படங்களாக அமைந்த ஆசை, வான்மதி, காதல் கோட்டை, உன்னை தேடி, வாலி, ஆனந்த பூங்காற்றே, முகவரி, ரெட் உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கும் தேவாதான் இசையமைத்திருந்தார்.

அந்த படங்களின் வெற்றிக்கு பாடல்களும் முக்கிய காரணம். அப்படி இருந்தும் கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாமல் தேவாவின் மறைவுக்கு ஒரு இரங்கல் கூட அஜித் சொல்லவில்லை என திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் அவரை திட்டி வருகிறார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது கார் ரேஸ் போட்டிக்கு ஆதரவு கேட்டு வீடியோ வெளியிட்ட அஜித்துக்கு தேவா மறைவுக்கு ஒரு இரங்கல் கூட தெரிவிக்க நேரமில்லையா? என அவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அடுத்த சோகம்!.. தேவாவின் சகோதரர் சபேஷின் மகன் மரணம்!....

சூர்யாவின் மடியில் உயிர் பிரிய வேண்டும்!.. ஜோதிகா கண்ணீர்!...

சூர்யாவின் மடியில் உயிர் பிரிய வேண்டும்!.. ஜோதிகா கண்ணீர்!...சூர்யாவும், ஜோதிகாவும் சினிமாவில் வளர துவங்கிய போது ஒன்றாக பல திரைப்படங்களிலும் இணைந்து நடித்தனர்.

ஜெயிலர் 2 படம் பார்க்க ஒரு தியேட்டரையே புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்... நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம்...

ஜெயிலர் 2 படம் பார்க்க ஒரு தியேட்டரையே புக் செய்த சஞ்சு சாம்சன்... நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டம்...இந்தியக் கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பரும் பேட்டருமான சஞ்சு சாம்சன், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மீதுள்ள தனது அசாத்தியமான அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, அவரது நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தை பார்க்கத் தனது மனைவி மற்றும் நண்பர்களுக்காக ஒரு திரையரங்கம் முழுவதையும் முன்பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளார். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான சஞ்சு சாம்சன், அவரது திரைப்படங்களை எப்போதும் திரையரங்கில் கண்டு ரசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டவர்.

பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் தனுஷ்.. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் முக்கிய ஆலோசனையா?

பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்கும் தனுஷ்.. அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் முக்கிய ஆலோசனையா?தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான தனுஷ், தனது ரசிகர் நற்பணி இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, வரும் அக்டோபர் 25-ஆம் தேதி சென்னையில் தனது நற்பணி இயக்கத்தின் பெண் நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...

500 கோடியை நெருங்கிய ஜெயிலர் 2!.. 5 நாள் வசூல் அப்டேட்!...ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சரமுடு, எஸ்.ஜே.சூர்யா, சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி பாக்ஸ் ஆபிசில் கல்லா கட்டி வருகிறது.

தேவாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் கூட தெரிவிக்காத அஜித்!.. நன்றி இல்லையா?..

தேவாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் கூட தெரிவிக்காத அஜித்!.. நன்றி இல்லையா?..இசையமைப்பாளர் தேவா கடந்த 17ம் தேதி மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் மரணமடைந்தார். அவருக்கு ரஜினி, கமல், சிவகார்த்திகேயன் என பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர்.